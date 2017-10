Gasperini a vita? Parla il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi

Esistono storie d’amore tormentate, faticose, che si trascinano; “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“, cantava ad esempio Antonello Venditti, e chi non conosce queste parole. Ma non tutti gli amori, per fortuna, si alimentano di sofferenze ed incertezze, e quello che lega Gian Piero Gasperini all’Atalanta ne è un esempio.

Ufficializzato nell’estate del 2016, il tecnico di Grugliasco non parte forte da subito sulla panchina della Dea, anzi. Con l’Atalanta penultima alla quinta giornata, il mister viene messo in discussione. Il presidente bergamasco Antonio Percassi, però, decide di rinnovare la propria fiducia e da quel momento la squadra svolta. L’Atalanta inanella una serie di vittorie consecutive che la portano a battere tra le altre Napoli, Roma e Inter. Eguaglia la striscia più lunga di vittorie consecutive in Serie A, sei, e chiude il girone d’andata rimontando fino al sesto posto. Migliora ancora nel girone di ritorno e finisce il campionato in quarta posizione (miglior piazzamento di sempre), posizione che le vale il ritorno in Europa a 16 anni dal lontano 1991. Oggi, in Europa League, l’Atalanta è in testa al proprio girone dopo la vittoria casalinga sull’Everton (3-0) ed il pareggio esterno contro il Lione (1-1)

A gongolare di questi risultati, oltre ai tifosi, è anche e soprattutto il presidente Percassi, che a Bergamo TV ha dichiarato:

" Noi ci siamo legati per tre anni più uno di opzione e credo proprio che non faremo senza di lui per questi quattro anni. "

E parlando del futuro, ha aggiunto:

" Pensiamo di prolungare ulteriormente il rapporto. È il mister perfetto per l’Atalanta. "

A seguito di queste parole, la domanda sorge dunque spontanea: Gasperini rimarrà a vita sulla panchina orobica?

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi