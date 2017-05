Genoa: Burdisso saluta "Sono stati tre anni bellissimi"

"È arrivato il momento di ringraziare, salutare e continuare la mia strada. Sono stati più di 3 anni bellissimi ed emozionanti, vissuti da Capitano e protagonista. Ringrazio tutti i tifosi, dal primo al ultimo, perché siete voi il vero marchio di questa piazza. Ringrazio tutti miei compagni per tante battaglie, tanti momenti in campo e fuori, ringrazio il Mister Ivan (Juric, ndr) e la società, per la fiducia e la proposta a che io continuasse qui. Grazie grazie e grazie #sempreforzagenoa". Così Nicolas Burdisso, difensore argentino, saluta il Genoa con un messaggio sulla sua pagina Instagram ufficiale.