Genoa: Preziosi avvia la trattativa per la cessione della società

Dopo parecchi inviti (e nemmeno troppo gentili) a vendere la società da parte dei tifosi del Genoa, il presidente Preziosi ha messo in vendita la società. A creare (l’ennesima) frizione tra supporters e patron è stata l’ennesima campagna acquisti (quella invernale) in cui la squadra è stata rivoluzionata e la confusionaria gestione della questione allenatore con Juric prima allontanato e poi richiamato. Preziosi, per evitare rallentamenti, ha deciso di tenere riservata l’identità degli acquirenti. La trattativa è iniziata, i tifosi del Genoa sembrano aver ottenuto quello che volevano. Ma attenzione: si sa quello che si lascia ma non si sa ciò che si trova. Vedi Palermo…