Gioca l'Argentina, gli U2 posticipano l'orario del concerto

Buenos Aires (Argentina), 10 ott. (LaPresse) - Anche gli U2 si fermano per Ecuador-Argentina. La band ha deciso di far slittare di quasi un'ora e mezza, dalle 21 locali alle 22.20, il concerto in programma questa sera a La Plata per consentire agli spettatori di non perdersi la partita, decisiva ai fini della qualificazione dell'Albiceleste al Mondiale in Russia. Lo riporta il quotidiano 'La Nacion'. Inoltre gli organizzatori hanno montato alcuni maxischermi nell'impianto per permettere a tutti coloro che assisteranno al concerto di guardare la gara.