Giudice Serie A: un turno di stop per tre giocatori

Dopo la settima giornata di Serie A il giudice sportivo ha squalificato tre giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Barreto della Sampdoria, Calhanoglu del Milan e Bruno Zuculini dell'Hellas Verona. Per quello che riguarda i dirigenti, inibizione fino al 15 ottobre ed ammenda di 20mila euro per Fabio Paratici (Juventus) "per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferito espressioni gravemente ingiuriose e insultanti nei confronti del Var".