Giudice sportivo: nessuna sanzione all'Inter per cori in match con la Lazio

Il giudice sportivo di Serie A ha deciso "di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti" dell'Inter per i cori insultanti rivolti dai tifosi nerazzurri ad un giocatore della Lazio in occasione del quarto di finale di Coppa Italia dello scorso 31 gennaio, "ferma restando la sospensione di un anno dell'esecuzione della precedente sanzione inflitta con il C.U. n. 209 del 21 aprile 2016". Per il giudice, si legge nel comunicato, "non emerge un quadro che consenta di applicare una sanzione calibrata e proporzionale rispetto all'effettiva gravità e portata dell'accaduto". Viene inoltre rilevato "che i dati numerici forniti in seconda battuta in virtù della collaborazione della società ospitante, peraltro non del tutto collimanti con le rilevazioni indicative dei collaboratori della Procura federale, non rendono possibile, all'evidenza, attesa anche la peculiarità della gestione organizzativa dell'impianto con riguardo alla gara di Tim Cup in questione, l'applicazione di misure congrue che vadano a penalizzare, per le gare di campionato, il settore dove trovano normale collocazione, almeno in prevalenza, i responsabili dell'accaduto".