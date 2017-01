Gli fischiano un rigore inesistente, attaccante di 2^ categoria va dall'arbitro e lo rifiuta

Il 2017 del calcio dilettantistico è iniziato all’insegna dei rinvii per l’ondata di gelo e nevicate che, da nord a sud, hanno costretto i comitati regionali a cancellare un’enorme quantità di partite. In Seconda Categoria Veneta lo scorso weekend nella la sfida fra Frassinelle (4a forza del girone H) e Audace Bagnolo (fanalino di coda), gli spettatori presenti allo stadio e i tifosi hanno potuto assistere ad uno dei gesti di fair play più belli di questo inizio di nuovo anno.

Sul finire del primo tempo con il punteggio fissato per 0-0 l’attaccante del Frassinelle, Mattia Munerato dribbla due avversari, entra in area e prima di calciare a rete viene fermato da un contrasto con Marchiori. L’arbitro Gabrieli di Este non ha dubbi ed indica il dischetto del rigore fra le proteste ospiti. Gli animi si accendono ma a placare il classico parapiglia ci pensa lo stesso Munerato che si dirige dall’arbitro e gli confessa di non essere stato toccato e di non meritare il rigore. Il gesto di fair play oltre che apprezzato dall’arbitro richiama subito gli applausi di tifosi ospiti e anche dei supporters del Frassinelle.

" "Sono scivolato – ha dichiarato a Rovigooggi.it, il 23enne Mattia, che insieme al padre Claudio gestisce un allevamento a Crespino - e non mi sono sentito in quel momento di farmi assegnare il rigore: mi é venuto spontaneo e non so neanch'io perché ho preso quella decisione. Non è una cosa che si vede tutti i giorni, e alla fine della gara mi aspettavo da parte degli avversari maggior fair play anche per il gesto che avevo compiuto. "

Ad applaudire il gesto a fine partita ci ha pensato anche il tecnico Primo Tamascelli...

" É indubbiamente un grandissimo gesto di lealtà, ed è una cosa che non si vede tutti i giorni. Mattia si è comportato davvero bene. Nell'arco di tutto il campionato ci sono stati decretati solo due rigori, e in molte altre occasioni invece gli arbitri hanno lasciato correre. "

Per la cronaca, il match si è concluso sullo 0-0 e il Frassinelle ha fallito l’assalto alla vetta che con una vittoria avrebbe acciuffato. Per una volta però chi se ne frega della classifica e tanto di cappello per un gesto raro e che dimostra come anche in Seconda Categoria ci possano essere autentici fuoriclasse.