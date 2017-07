Gold Cup: 1-0 a Messico, Giamaica in finale con Stati Uniti

Pasadena (California, Usa), 24 lug. (LaPresse) - Sarà la Giamaica a sfidare gli Stati Uniti nella finale dell'edizione 2017 della Gold Cup, il torneo continentale per nazionali organizzato dalla Concacaf. I 'Reggae Boyz' si sono imposti di misura sul Messico campione in carica (1-0) nella semifinale disputata al Rose Bowl di Pasadena. Decisiva la rete di Lawrence a due minuti dal termine. La finale è in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì al Levi's Stadium di Santa Clara.