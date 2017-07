Griezmann: "L'Atletico Madrid ha bisogno di me, dovevo rimanere"

"Sono rimasto all'Atletico soprattutto per il blocco del mercato. Il club ha bisogno di me ora più che mai e ho sentito di dover rimanere. Mi sarei sentito sporco. Non sarei stato la persona che credo di essere se avessi lasciato in questo modo". In un'intervista rilasciata alla rivista 'FourFourTwo' Antoine Griezmann ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a rimanere a Madrid. "Se ho telefonato Mourinho per informarlo? E' falso, è stata una mia decisione e ho informato il club - ha evidenziato la stella francese - Giocherò all'Atletico nella prossima stagione, poi vedremo. Ora penso all'Atletico, è assurdo parlare di qualcosa in più".

