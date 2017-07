Hamsik come Maradona: il capitano del Napoli ritratto nel murales di Jorit a Quarto

Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha inaugurato questa mattina a Quarto (NA) il murales che l’artista Jorit gli ha dedicato. Il tutto prima di recarsi a Castel Volturno per il raduno della squadra in vista dei preliminari di Champions, primo impegno stagione per la squadra di Sarri.

" Incredibile quanto mi somigli "

Davvero somigliante l’opera creata dall’artista italo-olandese cresciuto a Napoli, che in precedenza era balzato agli onori della cronaca per un ritratto analogo dedicato al simbolo della Napoli calcistica, Diego Armando Maradona. Opera realizzata nel quartiere di San Giovanni.

2017, Murales Maradona Napoli, facebookfacebook