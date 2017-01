Hull City: idea Eto'o per l'attacco

Londra (Regno Unito), 2 gen. (LaPresse) - Samuel Eto'o potrebbe tornare in Premier League. Secondo quanto riporta il 'Daily Mirror' l'attaccante camerunense, attualmente in forza ai turchi dell'Antalyaspor, sarebbe finito nel mirino dell'Hull City, squadra di Premier League coinvolta nella lotta per non retrocedere. Per la squadra inglese resta da sciogliere però il nodo ingaggio: l'ex giocatore di Chelsea e Inter infatti nonostante i 35 anni ha ancora pretese da top player.