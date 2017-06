I 17 libri di sport da non perdere quest'estate

Ruud Gullit, Non guardare la palla. Che cos'è (davvero) il calcio. Piemme

Attenzione, non è un’autobiografia. Gullit per la prima volta accetta di raccontarsi, ma filtrando la propria esperienza calcistica attraverso la propria visione dello sport più bello al mondo. Ne nasce un libro che ricalca idealmente l’autobiografia del suo maestro Johan Cruijff, seppure rispecchiando una concezione e una visione ben differente. Le sue avventure con Feyenoord, PSV, Milan e Chelsea diventano così soltanto uno specchio nel quale riflettere il calcio di Gullit, evitando di perdersi più di tanto nell’aneddotica. Senza peli sulla lingua, come sempre. (Mattia Fontana)

Marco Bellinazzo, I veri padroni del calcio. Feltrinelli

Una panoramica ampia ed esaustiva sul sottobosco che governa il calcio mondiale. Dallo scandalo della FIFA che ha portato all’addio di Blatter e Platini, fino all’invasione cinese passando per le tensioni balcaniche. Il secondo libro dell’esperto economico del Sole 24 Ore ripercorre tutte le tappe dei grandi movimenti che stanno cambiando il volto di uno sport, costituendo un importante testimonianza e riallacciando fili di discorsi apparentemente molto separati tra di loro. (Mattia Fontana)

Alessandro Boretti, La leggenda di Sant'Alberto. Quando il Celtic infranse i Cuori di Edimburgo. Urbone Publishing

Una storia che definire "rocambolesca" sembra riduttivo: il 3 maggio del 1986 allo stadio Love Street di Paisley al Celtic serve una vittoria per sperare di strappare il titolo agli Hearts di Edimburgo, che sono avanti di due punti e imbattuti da 27 turni. Una rimonta in cui nessuno sembrava credere, resa realtà da un protagonista improbabile: il Celtic infatti batte nettamente (5-0) il St. Mirren, facendo la sua parte, mentre gli Hearts buttano via la stagione, perdendo per 2-0 sul campo del Dundee FC, per "colpa" della doppietta nell'ultima mezz'ora di gioca di tal Albert Kay, un attaccante semi-sconosciuto che contribuirà a rendere storico quel pomeriggio. E che dà il titolo al libro in questione: "La leggenda di Sant'Alberto", o meglio il "St. Albert Kidd's day" si festeggia ormai ogni anno con fiumi di birra, per ricordare quell'Albert (che oggi vive in Australia, ndr) che regalò ai "Bohys" un successo insperato. La prefazione di Enrico "Tarzan" Annoni - che in due stagioni al Celtic vince il campionato e la Coppa d Lega - aggiunge quel tocco di colore e calore che in un libro come questo non poteva mancare. (Davide Bighiani)

Danilo Gallinari, NBA – Non basta l’altezza. Mondadori

"Non basta l’altezza – Io, il basket e l’America” di Danilo Gallinari non è la tradizionale autobiografia del campione sportivo di turno, bensì un progetto di "social biography” costruito a partire dalla domande selezionate dal portale eFanswer. Si tratta di una piattaforma che permette agli utenti di interagire direttamente con i loro idoli ponendo loro i più svariati questi: il personaggio sportivo risponderà a a quelli più interessanti e le sue risposte comporranno il libro. “Non basta l’altezza” si legge tutto d’un fiato, perché la stella dei Denver Nuggets (ora free agent in cerca di una nuova sistemazione in NBA, ndr) ha risposto in modo schietto, onesto e sincero alle domande degli utenti, da quelle più prettamente legate al parquet a quelle relative all’extra basket ma anche a quelle più piccanti. Ne emerge il ritratto di un campione ormai maturo, sicuro dei propri mezzi, perfettamente integrato Oltreoceano e smanioso di alzare finalmente qualche trofeo importante. Non basta l’altezza per affermarsi in NBA,ci vogliono anche talento e soprattutto “testa”. Qualità che, statene pur certi, non fanno difetto al Danilo nazionale. (Paolo Pegoraro)

Loris Capirossi, 65: la mia vita senza paura. Sperling & Kupfer

Molti si sono chiesti o si continuano a chiedere perché i piloti più vincenti d'Italia, capaci di laurearsi campioni del mondo o imporsi nel Motomondiale e nelle altre classi, provengano quasi sempre dalla Romagna o dalle Marche. Per capirlo meglio basta leggere l'autobiografia che Loris Capirossi, uno dei campioni della velocità più ammirati e longevi, ha scritto insieme a Simone Sarasso. Immergendosi in questo racconto, si capisce che il segreto è tutto nella passione e nella forma volontà di un ragazzino cresciuto in mezzo ao motori e che sin da bambino ha sempre e solo sognato di fare il pilota, dare il gas a due mani, staccare alla prossima curva un po' più tardi del proprio rivale, assaporare e godere di quel dolce gusto che una vittoria ti può regalare. È grazie a questo coraggio e a questo amore incondizionato ed infinito per la velocità che da Borgo Rivola, frazione di 500 abitanti, il figlio di un elettrotecnico e di un'operaia è riuscito ad arrivare a vincere 3 titoli iridati, correre 328 gare nel motomondiale e laurearsi più giovane campione del mondo della storia di questa disciplina. Un libro godibilissimo e ricco di anedotti che racconta la vita è il percorso di un campione verace, autentico capace nella sua carriera sempre di spingere il proprio limite un po' più in là. (Stefano Dolci)

Gigi Garanzini, Il minuto di silenzio. La storia del calcio attraverso i suoi eroi. Mondadori

Gigi Garanzini è uno dei decani del giornalismo italiano, una penna sublime che ha scritto le biografie di Nereo Rocco e di Enzo Bearzot, e tutto ciò che trasforma in battute è un respiro profondo, ampio, un’immersione nelle profondità di un calcio vissuto anni fa e che lui riesce a far riaffiorare in superficie grazie ad una penna elegante ed esperta. Il minuto di silenzio” è una raccolta di 135 storie relative a calciatori che non ci sono più e che, ciascuno a suo modo, hanno lasciato un segno tangibile nella storia di questo sport. Garanzini racconta storie tragiche (ad esempio quella del portiere Danilo della Chapecoense) e storie iconiche, come quella del Colonnello Valery Lobanowski. Lo stesso autore definisce questa opera come una Spoon River del calcio. Da leggere d’un fiato o anche di volta in volta, di storia in storia: Garanzini sa rapire, sa affascinare, sa entusiasmare. (Alberto Coriele)

Faustino Coppi, Un’altra storia di Fausto Coppi. Libreria dello Sport

Un anno straordinariamente fertile per la letteratura legata al ciclismo non poteva dimenticare il Campionissimo. Raccontato per la prima volta da una prospettiva inedita, quella più privata e intimista. A farlo è il figlio Faustino, con la collaborazione del giornalista e scrittore Salvatore Lombardo. Un libro che va ben oltre i confini dello sport e del ciclismo, sfiorando addirittura la poesia. (Mattia Fontana)

Arthur Ashe, Giorni di Grazia. Add Editore

New York, 1968. This is the dawning of the Age of Aquarius e il mondo sta cambiando da un piccolo palcoscenico off-Broadway. Il tennis è appena diventato “Open” e il primo giocatore afroamericano trionfa a Flushing Meadows su un campo di cemento che oggi porta il suo nome. Giorni di grazia, come il titolo dell'autobiografia di Arthur Ashe edita in Italia da Add Editore. Storia di un tennista sperimentale, di un colto imprenditore, di un grande filantropo, vincitore di Wimbledon contro Jimmy Connors, amico di Susan Sontag e Nelson Mandela, vorace di pensieri, malato di cuore, morto di Aids. Arthur Ashe ha scritto Giorni di grazia con la sua tragica eleganza e poco tempo per dirci tutto: del suo “outing”, di John McEnroe e una Coppa Davis contro il razzismo, della protesta di Artists and Athlets Against Apartheid, della cultura afroamericana, di un libro esistenziale che, in un passaggio intermedio di ritiro dal tennis verso una pienezza civile, è diventato il suo testamento. Come del tennis di certi maestri del serve&volley, Giorni di grazia è un libro di straordinaria intensità liberale. Start where you are, use what you have. (Fabio Disingrini)

Luciano Blanciardi, Il fuorigioco mi sta antipatico. Stampa alternativa

Per la prima volta, viene riproposta in forma completa la corrispondenza tenuta tra il 1970 e il giorno della propria morte da Blanciardi con i lettori del Guerin Sportivo. Epoca gloriosa di un periodico che ha fatto la storia del giornalismo italiano, specie nel fortunato periodo della direzione di Gianni Brera. Un vero e proprio testamento morale e politico, esaltato dal contesto sportivo. (Mattia Fontana)

Yvan Zaytsev, Mia. Come sono diventato lo zar fra pallavolo e beach volley, amore e guerre. Rizzoli

Ricordate le "lavatrici" di Ivan Zaytsev durante i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016? Beh, difficile dimenticarle, soprattutto per il protagonista, che la finale di Rio se la sogna ancora. Dall’impennata di popolarità acquisita dopo le Olimpiadi nasce "Mia”, una biografia stesa in coppia con il giornalista Marco Pastonesi e che racconta tutto quello che c’è da sapere sullo Zar della pallavolo italiana. Il libro non è diviso in capitoli, ma scherzosamente in “set” proprio come nella pallavolo e narra tutta la vita di Ivan, ma proprio tutta, dall’inserimento in Italia di un bimbo che in famiglia parlava solo russo fino ad arrivare ai giorni nostri e a quella maledetta finale col Brasile che, ancora una volta, ci ha negato l’oro che ci manca. Una struttura narrativa fatta di informazioni, ricordi e aneddoti in cui immergersi dalla prima all’ultima pagina. Ci sono comunque due diversi spiriti con cui poter affrontare questa lettura: se lo si approccia da neofiti e simpatizzanti della pallavolo, è un modo ottimo per conoscere Ivan (o Ivano) esattamente per quello che è: serio, ma irriverente – e in questo aiuta molto la scrittura totalmente priva di filtri bon ton, dove la parolaccia che a Zaytsev è venuta in mente resta impressa sulla carta così com’è, senza censure o versioni light adatte ai bambini – per un’esperienza di lettura che a tratti fa anche parecchio ridere senza sminuire la dimensione fondamentale che la pallavolo ha in questa storia. Se invece siete dei pallavolisti navigati, l’approccio è decisamente più "professionale”: al di là della goliardia, c’è tanta tecnica in questo libro e vengono nominati diversi personaggi che magari al pubblico più vasto non dicono nulla. Per i veri cultori della pallavolo, invece, questo testo è un estratto perfetto di sport, cuore, memorie, passione, episodi che chi di volley ne sa non può fare altro che rievocare alla mente, annuendo con un sorriso senza che stia per forza leggendo una delle tante battute di spirito. "Mia” è un libro per tutti, per chi ha voglia di masticare più dall’interno la pallavolo e per chi, invece, la conosce già bene e non si stanca mai di provare ancora le emozioni adrenaliniche che le vittorie e le sconfitte sanno dare in egual misura. Emozioni che Zaytsev ha saputo riportare benissimo sulla carta e che rivivono riga dopo riga di un racconto appassionato e godibile. (Ilaria Bottura)

Andrea Dimasi, Old Firm - La battaglia di Glasgow. Urbone Publishing

"C’è uno uomo, cattolico e tifoso del Celtic, sul letto di morte. La famiglia gli chiede quale sia il suo ultimo desiderio e lui risponde: 'Diventare protestante'. Quando il reverendo deputato alla conversione gli chiede il motivo, il tifoso del Celtic risponde: 'Così ci sarà un maledetto protestante e tifoso dei Rangers in meno!'. Non c’è nulla come questa storiella molto in voga a Glasgow che sintetizzi meglio la feroce rivalità tra Celtic e Rangers, anime cattoliche e protestanti della più grandi città di Scozia. Andrea Dimasi per Urbone Publishing ci proietta in un viaggio alle radici dell’Old Firm tramite un saggio che oltre allo sport abbraccia cultura, storia e politica e soprattutto getta luce sul pregnante concetto di settarismo. Perché è evidente che la rivalità tra queste due squadre trascenda i confini del rettangolo di gioco. (Paolo Pegoraro)

Paolo Bertinetti, Solo noi. Rizzoli

Una storia dichiaratamente sentimentale e partigiana, quella in cui l’autore ripercorre i propri ricordi a tinte bianconere. Dalla prima Coppa Intercontinentale, vissuta come conferma definitiva del valore supremo della squadra del cuore”, fino alle pagine più recenti. Senza dimenticare mai l’essenza dell’essere juventini. Mai fermarsi, mai perdere un solo minuto senza concentrarsi immediatamente sull’obiettivo successivo, sul prossimo successo.

Colin O’Brien, Il Giro d’Italia. Una storia di passione, eroismo e fatica. Mondadori

Il Giro del Centenario è finito da giorni. Ma questo libro è destinato a restare nella memoria. Merito Colin O’Brien, giornalista irlandese residente da vent’anni in Italia, capace di restituirci la storia della Corsa Rosa attraverso i personaggi che l’hanno resa grande. Dai pionieri fino ai tempi di Vincenzo Nibali, passando per la rivalità Coppi-Bartali, il dominio di Merckx e il dualismo Moser-Saronni. Uno splendido omaggio da consegnare ai posteri, non soltanto agli amanti del ciclismo.

Jorge Lorenzo, Freno, curva, gas. La mia vita. Mondadori

Jorge Lorenzo non è solamente uno dei piloti più veloci del motomondiale ma indubbiamente anche uno dei rider più controversi. Istintivo, spesso spigoloso per quasi 10 anni è stato il compagno di box di Valentino Rossi e col tempo è diventato uno dei suoi rivali più accesi capace di laurearsi cinque volte campione del mondo, tre volte nella sola classe regina. In un’intervista racconto realizzata tramite la piattaforma on line eFanswer – il sito che mette in comunicazione diretta i personaggi famosi con i propri ammiratori dando vita a una social biography - Jorge Lorenzo tocca tutti i temi di grande interesse della sua carriera e della sua vita di pilota: gli esordi, il carattere forte, la determinazione necessaria per essere un vincente, il rapporto con la propria famiglia, le fobie, le paure, le rivalità con gli altri piloti e infine il passaggio in Ducati, l’ultima grande sfida da vincere. (Stefano Dolci)

Mara Santangelo, Match Point. Il gioco della vita. Piemme

Nel 2013 Mara Santangelo aveva pubblicato la sua autobiografia (Te lo prometto”), ma il suo secondo libro va oltre: è un volume sulla crescita personale, un manuale di vita utile non solo agli appassionati di tennis. Ex numero 27 del mondo, la Santangelo racconta senza veli i momenti bui del suo vissuto, dalla morte della madre a quella maledetta partita contro Serena Williams sul centrale di Wimbledon, e insegna a restare sempre ottimisti, a lottare, a non cercare scuse e a non mollare mai. Passione e motivazione possono condurci dove non immaginiamo di poter arrivare: nel suo caso ai trionfi in doppio agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros o ancora in Fed Cup dove ribaltò un match che sembrava perso in partenza. Nel libro si descrive la paura, ma soprattutto come superarla e rialzarsi dopo una sconfitta. Interessanti alcune testimonianze, come quella di Bebe Vio. Oggi Mara Santangelo mette tutta la sua esperienza a disposizione delle giovani promesse del tennis italiano. (Alessandro Dinoia)

Peter Walker, Noi ciclisti salveremo il mondo. Sperling & Kupfer

"Noi ciclisti salveremo il mondo" è un libro molto moderno e soprattutto rispecchia la quotidianità che, nel bene e nel male, è associata agli amanti delle due ruote. L’autore, Peter Walker, giornalista del Guardian, fa un’approfondita analisi dei pro e dei contro nell’uso della bicicletta in città sotto molti aspetti: salute, buonumore, scoperta del territorio, cura dell’aspetto fisico, tecnologia sulle due ruote. Il rovescio della medaglia però rappresenta l’altra parte della realtà in cui viviamo: è cronaca, spesso nera, di come un ciclista viva nella paura e cerchi il suo traguardo tra incidenti sfiorati, alla caccia di provvedimenti e leggi per sentirsi sicuro sulla strada in mezzo a moto e auto. Questo libro è un manifesto di bellezza di vita sulle due ruote, un manuale di retta convivenza stradale ma anche un concentrato di nozioni, anche giuridiche e politiche, di come imparare a rispettare la bicicletta e chi la guida e, di contro, come un ciclista deve ricordarsi che la strada è tutti. Un libro che vi susciterà tante emozioni come la felicità nel dire "Questo lo faccio anche io!” e la spontaneità di segnarsi tutti i consigli dell’autore su come preparare al meglio una pedalata. Certo ci sarà anche tanta rabbia leggendo alcune statistiche ma restate concentrati sul titolo di questo libro: Noi ciclisti salveremo il mondo, che non è solo un modo di dire. (Giulia Cicchiné)

Pierluigi Spagnolo, I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras italiano. Odoya

Il libro che mancava alla letteratura sportiva italiana. Un ritratto onesto delle tifoserie nostrane, analizzate nella loro evoluzione storica. Senza dividersi tra innocentisti, complottisti e chi semplicemente li etichetta come violenti. Ma spiegati con lucidità, nelle loro differenze e nei loro punti di unione. Un mondo affrontato con grande precisione e passione, il modo migliore per non trattare il tema ricadendo in toni e analisi scontate o superficiali. (Mattia Fontana)