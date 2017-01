I Boateng a teatro: la storia di Jerome, Kevin-Prince e George che parla di integrazione

Uno è il campione di calcio, un altro il rapper, il terzo è il ribelle. È la piece teatrale messa in scena per i fratelli Boateng che sul palco vedono reinterpretata la loro storia e la loro giovinezza. Jerome, George e Kevin-Prince rivedono i loro anni a teatro, quando vivevano a Berlino e lottavano contro la malavita.

Cresciuti in quartieri diversi della Germania, sul palco i tre fratelli raccontano “Peng-Peng! Boateng!” ispirata al libro di Michael Horni “Die Brueder Boateng”. Una storia come a tratti può sembrare quella di normali famiglie con genitori separati, due fratelli con la madre, George e Kevin-Prince in un quartiere povero di Berlino e Jerome col padre a Wilmersdorf, zona più benestante della città.

Eppure dietro un libro, dietro un palco c’è qualcosa di più che i tre fratelli hanno visto in scena. Una Berlino, anzi una Germania intera che cambia. L’esempio lampante di come le mutazioni sociali possano far cambiare anche il pensiero sociale con l’integrazione: Wedding incontra Wilmersdorf, il ricco incontra il povero che alla fine è suo fratello.

In una citazione, “Il buono, il brutto e il cattivo”, Jerome rappresentava il fratello buono, cresciuto in un bel quartiere e diventato subito un campione, vincendo anche i mondiali nel 2014. George sarebbe stato il cattivo e di conseguenza Kevin-Prince il brutto, più per carattere che a livello estetico, a detta di Nyamandi Mushayavanhu, l’attore che interpreta Jerome.

Jerome e Kevin-Prince effettivamente non hanno bisogno di presentazioni, sono calciatori dalla fama internazionale e anche sul palco si capisce quel carattere, la grinta e “fame” che li ha portati ad essere quello che sono ora. George invece, non è riuscito a sfondare nel mondo del calcio, ci è riuscito in quello della musica diventando cantante hip-hop, dopo però un periodo in prigione.

Tutto questo è portato in scena da Nicole Oder, regista dell’opera che ha voluto proprio sottolineare come è attraverso storie come queste, che la Germania sia diventata quella che conosciamo oggi, aperta e multiculturale.