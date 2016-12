Ibrahimovic festeggia il Natale nudo nella neve su Instagram

Che sia eccentrico è cosa nota, ma Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire: il centravanti svedese del Manchester United ha festeggiato in modo particolare il Natale e lo ha mostrato a tutti i suoi fan su Instagram. Nel video postato sul social network, si vede Ibra in mutande in mezzo alla neve distendersi e fare qualche esercizio di addominali.

Il solito fisico scultoreo, il sorriso beffardo che tutti conoscono e poi via di corsa a ripararsi dal freddo. Naturalmente il video di Ibra in mezzo alla neve è subito diventato virale sul web collezionando in breve tempo oltre 2 milioni di visualizzazioni.