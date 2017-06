Ibrahimovic-Man United: è finita! Dove va? Milan, Juve, Hertha o MLS? Tutt gli scenari possibili

L'infortunio al ginocchio ha reso Ibrahimović meno appetibile, almeno agli occhi di Mourinho e del Manchester United che non hanno voluto rinnovare il contratto dello svedese, contratto che sarebbe scaduto al 30 di Giugno. Il classe '81 lascia i Red Devils con all'attivo, comunque, 28 gol in 46 presenze, in tutte le competizioni: con una Community Shield, una League Cup e una Europa League vinte da assoluto protagonista, a modo suo. Ora si apre un nuovo capitolo della propria vita, con molte squadre che vorrebbero cogliere l'occasione di prenderlo a parametro zero. La Cina e la MLS si sono già fatte avanti: Ibra ha voglia di cambiare aria o proverà a rimanere in Europa e perché no giocarsi la Champions League?

Scenario 1 - I Galaxy: molto probabile

I Los Angeles Galaxy hanno più volte bussato alla sua porta. Sarebbe ricoperto d'oro e finirebbe in un campionato in piena crescita. Giocherebbe comunque in un campionato serio e sarebbe la star assoluta della MLS, là dove andarono a giocare anche i vari Beckham, Gerrard, Ashley Cole, Robbie Kean e Donovan. I Galaxy possono mettere la cifra che vogliono nel loro assegno, e la MLS sembra l'habitat naturale per gli ultimi anni di carriera dello svedese.

Video - 35 momenti di Zlatan Ibrahimovic... Nel giorno del suo 35° compleanno! 02:38

Scenario 2 - La Cina: improbabile

Anche la Cina è pronta a coprire d'oro il classe '81, ma al contrario della MLS, il campionato cinese è lontano anni luce dalla competitività del nord America. Improbabile un suo trasferimento in estremo oriente; più verosimile, a questo punto, la possibilità di rivederlo in Europa.

Scenario 3 - La Juventus per tentare la Champions: poco probabile

Alla Juventus serve un altro giocatore capace di cambiare il volto della squadra, per provare a vincere la Champions. Chi meglio di Ibrahimović? Lo svedese non ha mai vinto la Champions League, ma fa fare sempre un salto di qualità alle squadre di cui fa parte. È una suggestione molto bella, quella di rivedere Ibra in bianconero, poco probabile però visto l'ingombrante presenza di Higuain. Ok che la Juventus ha bisogno di un giocatore che possa essere presente in caso di assenza dell'argentino, ma Ibra come vice Higuain è un po' troppo.

Juventus vs Inter 2005 Zanetti Ibrahimovic (Foto LaPresse)LaPresse

Scenario 4 - Ibrahimović diventa il principe di Napoli? Da escludere

Altro scenario che apre le porte alla fantasia, è quello di vedere Ibra al Napoli. Più volte se n'è parlato negli scorsi anni, ma Raiola ha sempre escluso questa possibilità, un po' per la strategia del Napoli sul mercato, un po' per la tipologia dei contratti che stila De Laurentiis. Quello di vedere Ibrahimović vestire la maglia azzurra, resta un sogno, un bel sogno, ma è da escludere nella realtà.

Scenario 5 - Ibrahimović nuovo '9' del Milan: poco probabile

Chi cerca un nuovo '9' in questo periodo? Il Milan... Ibrahimović ha lasciato dei bellissimi ricordi a Milano, sponda rossonera, e in molti farebbero la fila per rivedere lo svedese vestire nuovamente i colori rossoneri. Non ci sarebbero neanche problemi economici con la nuova dirigenza, ma resta difficile vedere Ibra senza Champions. Lui non ha pretese di fare la massima competizione europea per giocarsi un posto in Nazionale, ma d'altro canto, se Ibra resta in Europa, lo fa per giocare la Champions un'ultima volta.

Milan Inter Zlatan Ibrahimovic Serie ALaPresse

Scenario 6 - Un ritorno all'Ajax, per provare la Champions

L'Ajax torna in Champions ed Ibrahimović ha la grande chance di vestire nuovamente i colori dei lancieri. L'obiettivo non sarà quello di vincere la Coppa dalle grandi orecchie, ma potrà far impazzire la Johan Cruijff ArenA, tentando una vittoria nell'Eredivisie. E se dovesse andare via Dolberg, quale migliore rimpiazzo di Ibrahimović?

Scenario 7 - Dal suo amico Ancelotti: poco probabile

Ok Mourinho, ma Ibrahimović ha sempre detto di aver trovato 'adorabile' Ancelotti quando l'ha incontrato nella sua carriera. Lo ha definito il miglior allenatore del mondo quando era insieme a lui nel PSG, tanto da fargli una telefonata - qualche tempo dopo - per rincontrarsi anche al Real Madrid. Ora Carletto è al Bayern e i bavaresi hanno bisogno come il pane di un'altra punta, che sappia ricoprire il ruolo di vice Lewandowski. Sul taccuino del Bayern c'era Mario Gómez ma l'ex Fiorentina ha rinnovato con il Wolfsburg, rendendo la ricerca ancora lunga per un altro attaccante. E se arrivasse Ibra? Anche qui la soluzione sarebbe bellissima, ma come per il caso della Juventus, Ibrahimović non si può mettere a fare la riserva di Higuain o Lewandowski.

ibrahimovic ancelottiImago

Scenario 8 - L'Hertha per un'ultima sfida in barba a tutti: da escludere

Prima ancora che arrivasse l'ufficialità dell'addio al Manchester United, ecco che spunta l'Hertha Berlino che con un tweet invita Ibrahimović. Anche questo è il calciomercato ai tempi di twitter; poco importa se i berlinesi non si possono permettere lo svedese, solo il gesto è stato di una simpatia estrema. “Qui di soldi non ce ne sono, ma puoi vincere la Bundesliga...”

Scenario 9 - Lato romantico, ritorno a casa a Malmö: perché no?

Ibra ha sempre detto di voler chiudere la carriera a casa sua, in quella Malmö che lo lanciò tanti anni fa. Se vuole chiudere con l'Europa, non gli resta che vestire nuovamente i colori del club svedese, un'ultima volta...

Un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic a MalmoImago