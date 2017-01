Icardi e Perisic nel mirino delle big europee per giugno, il piano di Suning per trattenerli

L‘Inter sta vivendo il più classico dei momenti magici, con cinque vittorie consecutive in campionato che hanno fatto tornare i nerazzurri in piena zona-Europa e riacceso il sogno-Champions League, ma dietro a questo grande risultato si nasconde un grosso rischio in chiave futura per i colori nerazzurri: la splendida gara col Chievo, che ha messo in mostra un’Inter aggressiva e capace di schiacciare l’avversario dal primo all’ultimo minuto (eccezion fatta per l’errore di D’Ambrosio sull’1-0 e per qualche sbandata nei minuti immediatamente successivi), ha fatto innamorare i tifosi della Beneamata, ma non solo.

L’ottima gara complessiva dell’Inter (con tanto di esordio da urlo per Gagliardini), infatti, ha conquistato anche gli osservatori delle big europee, interessate in particolare a quelle che sono le due autentiche stelle della formazione nerazzurra: stiamo parlando di Mauro Icardi e Ivan Perisic, i due giocatori maggiormente in evidenza nel successo contro gli scaligeri, che è finito col risvegliare l’interesse dei top club per i due campioni nerazzurri. In particolare, Icardi è seguito con attenzione da Barcellona, Real Madrid, PSG e dalle big inglesi (Chelsea su tutte, ma occhio al Liverpool), catturate dal rendimento da giocatore di qualità superiore sfoderato da Maurito in questo 2016-17: l’attaccante interista, infatti, è già arrivato a quota 15 reti stagionali (un gol ogni 120′) ed ha eguagliato Messi nella classifica della Scarpa d’Oro, migliorando ancora il suo killer instinct. Ma non è finita qui, dato che Icardi ha imparato anche a fare gli assist, ed è primo in Europa nella speciale classifica che combina le reti e i passaggi decisivi. Insomma, all’improvviso la clausola rescissoria da 110mln valida per l’estero non sembra più così inattaccabile, e così Suning inizia a pensare ad un modo per blindare lui e Perisic, l’altro giocatore inseguito dalle big: sul croato è forte l’interesse di PSG, Chelsea e del Manchester United di Mourinho, club che potrebbero sfondare i 40-50mln in estate, ma non sarà facile strappare ai nerazzurri un giocatore che ha un contratto ricco fino al 2020 e viene ritenuto indispensabile da Suning.

Il piano di Suning

Ma quali sarebbero di preciso le mosse attuate dalla proprietà cinese per trattenere i suoi due campioni, con Icardi che ha appunto l’aggravante della clausola rescissoria (assente nel contratto di Perisic, mentre Brozovic può lasciare l’Inter per 50mln)? Beh, innanzitutto va precisato che la cifra necessaria per ”strappare” Icardi ai nerazzurri, quei 110mln stabiliti da contratto, potrà essere versata solo fino nei primi 15 giorni di luglio, così da consentire all’Inter di trovare con calma un sostituto (come ha fatto il Napoli nel post-Higuain) e non rimanere spiazzata, ma nei piani di Suning e dell’onnipresente Zhang jr. c’è la sicura permanenza di Icardi: ecco perchè il gruppo cinese sarebbe pronto a conquistare Maurito con un mercato d’altissimo livello, così da rendere l’Inter una delle serie candidate allo scudetto e fargli rifiutare le offerte provenienti dalle big (col rifiuto del 9, la clausola non sarà esercitabile). E qualora non dovesse bastare l’ostentazione dell’ambizione di Suning, ecco che al capitano e simbolo della ”nuova” Inter verrebbe offerto un nuovo contratto in autunno: l’idea è quella di alzare ulteriormente lo stipendio e la clausola rescissoria, trasformandola in un ostacolo insormontabile per ogni club interessato.

Per quel che riguarda Perisic, invece, nei prossimi mesi verranno avviati i dialoghi per un rinnovo contrattuale con adeguamento sostanzioso dello stipendio: l’idea della società è quella di non inserire una clausola, così da poter rimandare al mittente ogni proposta, ma qualora il giocatore e il suo entourage dovessero chiedere espressamente di inserirla, allora la cifra potrebbe aggirarsi intorno agli 80mln (solo per l’estero). Una valutazione da assoluto top-player, che dovrebbe scoraggiare le pretendenti che inseguono l’esterno classe ’89.