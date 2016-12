Il Chelsea fa sul serio per Kessié dell’Atalanta. Sul piatto 25 milioni per sorpassare la Juventus

Il futuro di Franck Kessié dell’Atalanta potrebbe essere in Premier League. Il Chelsea di Antonio Conte sarebbe, infatti, pronto a presentare una mega offerta al club bergamasco per strappare il cartellino del giovane gioiello ivoriano. Salutato Oscar che si è accasato in Cina, Conte avrebbe chiesto alla dirigenza Blues un nuovo centrocampista, capace di adattarsi al meglio al modulo dell’allenatore italiano rispetto al collega brasiliano, che aveva ormai perso il posto proprio a causa del passaggio al 3-4-3 di Conte.

Kessiè è una delle più piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione: il centrocampista ivoriano ha già raccolto 6 goal e 2 assist in 16 partite di Serie A, andando a segno anche in Coppa Italia. Le sue prestazione hanno attirato l’interesse di molti club italiani e stranieri. Su tutti ci sarebbe il Chelsea che, nelle ultime ore, avrebbe mosso dei passi importanti per assicurarsi Kessié e anticipare tutta la forte concorrenza delle big italiane e inglesi.

Con i 60 milioni incassati dalla cessione di Oscar in Cina, il club del patron Roman Abramovic sarebbe pronto ad offrire all’Atalanta una cifra vicina ai 25 milioni di euro per chiudere la trattativa. Per Kessié sarebbe invece pronto un mega contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. L’intenzione dell’Atalanta è quella di tenere a gennaio in squadra tutti i pezzi pregiati della rosa, ma di fronte ad un offerta di questo tipo per Kessié la Dea potrebbe farci più di un pensierino…

di Valerio Pennati (Twitter @ValerioPennati)

Video - Da Scirea a Bonaventura: i 10 migliori talenti mai prodotti dall'Atalanta 01:47

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi