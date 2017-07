Il Las Palmas scarica Roberto De Zerbi, Manolo Marquez è il nuovo allenatore

Clamoroso in quel di Las Palmas: De Zerbi non sarà l’allenatore della società con sede nell’isola Gran Canaria. La più estrema delle isole spagnole insieme a Tenerife, iscritta alla Liga, può vantare una squadra nella massima serie; aveva scelto come allenatore, dopo una stagione difficile culminata, però, con una salvezza, l’ex Palermo. I rapporti tesi tra l'ex Foggia e Zamparini hanno complicato ulteriormente le cose. Infatti, il tecnico ha chiesto per l’ennesima volta di rinviare la firma sul contratto col club delle Canarie, facendo infuriare la dirigenza spagnola. Il motivo del ritardo? I soldi che De Zerbi ha chiesto a Zamparini, ben 1,5 mln di euro per rescindere il contratto e potersi liberare per alleanare il Las Palmas. L’ex rosanero insiste ancora per avere la giusta corrispondenza, ma, verosimilmente si andrà per vie legali.

A questo punto, il club spagnolo ha deciso di ‘esonerare’ De Zerbi prima di iniziare il ritiro e ingaggiare come tecnico Manolo Marquez, allenatore della squadra B. Non ci sono parole per commentare questo ‘pasticcio’ all’italiana. Anche perché il tecnico ex Palermo si era spinto ben oltre il semplice “pour parler” con la società, chiedendo giocatori importanti, anche in Serie A.