Il Monaco pensa già alla Juventus: Jardim schiera 11 riserve, il PSG è finalista di Francia

Se si esclude la vecchia guardia italiana - il 40enne Morgan De Sanctis e il 32enne Andrea Raggi - e il dodicesimo uomo Valère Germain (classe 1990), Jardim schiera 4 ventenni, 2 ventunenni e 2 diciannovenni in semifinale di Coupe de France e subentrano nella ripresa un altro ventenne e il diciassettenne belga Adrien Bongiovanni. La testa è al campionato e alla Juve: il risultato è un tiro al bersaglio della porta monegasca da parte di Cavani, Draxler, Di Maria, Matuidi, Verratti, Lucas e Maxwell del plotone d'esecuzione.

Il commento del match

Certo che le prime due chance sono per Germain, rimontato in corsa da Thiago Silva, e per Andzouana che chiama Aréola alla grande parata in tuffo con un notevole stacco di testa. Il Monaco però si ferma qui mentre il PSG straripa rotto l’argine al 26’: De Sanctis pasticcia di rimbalzo su un sinistro di Di Maria dal limite, Cavani anticipa Mbae “d’esperienza” e serve Draxler che appoggia in rete a porta vuota. L’altro gol è di Cavani è la griffe è di tacco su invito di Di Maria: era stato il Matador a inziare l’azione scavalcando la linea monegasca in pallonetto per il Fideo; sarà Matuidi, già vicino al gol di sinistro parato da De Sanctis, a centrare il palo con un altro colpo di tacco sul finire del primo tempo.

Le geste superbe d'Edinson Cavani, buteur contre Monaco en Coupe de FranceGetty Images

Nella ripresa, arriva subito l’autorete del povero Safwan Mbae, dalla squadra B alla semifinale di Coppa e vittima sacrificale di una formazione francamente impresentabile. Passa un minuto e Matuidi giustizia il Monaco su assist del solito Di Maria, accolto sotto l’arco dei Principi alla sua uscita dal campo. Il suo sostituto, Lucas Moura, accende il finale con due sinistri rasoterra dopo una breve tregua a centrocampo e Maxwell sfiora altri due gol prima del 5-0 finale di Marquinhos su un altro tiro di Maxwell rimbalzato su Matuidi: la vittoria è nettissima, il Paris Saint-Germain sposterà le sue truppe a Saint-Denis per la battaglia d’Angers.

La statistica chiave

11. Come le riserve schierate da Leonardo Jardim contro il PSG. Il Monaco non batte i parigini in Coppa di Francia da 7 match. Cavani ha segnato 8 gol nelle ultime 7 partite contro i monegaschi.

Il tweet della partita

Il Paris-Saint-Germain celebra il tacco di Cavani: il Porto gli risponde: "There's only one Madjer"

Il tabellino di PSG-Monaco 4-0

Paris Saint-Germain (4-3-3): Aréola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Thiago Motta (64’ Rabiot), Verratti, Matuidi; Di Maria (56’ Lucas Moura), Cavani (69’ Guedes), Draxler. Allenatore: Unai Emery

Monaco (4-4-2): De Sanctis, Mbaé, Raggi (59’ Dabila), Diallo, Jorge; Tirard, Muyumba, N’Doram, Beaulieu, Andzouana; Cardona, Germain (59’ Bongiovanni). Allenatore: Leonardo Jardim

Arbitro: Clement Turpin

Gol: Draxler 26’, Cavani 31’, Mbae aut. 51', Matuidi 52', Marquinhos 90'

Ammoniti: Diallo