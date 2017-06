Il Palermo resta a Zamparini, saltata la trattativa con Baccaglini: tifosi pronti a non abbonarsi

Annunci, proclami, poi la serie B e oggi la fine di una storia che aveva destato fin dall’inizio diverse perplessità. E’ saltato il closing per il passaggio di mano del Palermo da Maurizio Zamparini all’ex ‘Iena’, Paul Baccaglini. Il presidente friulano del Palermo ha rifiutato la proposta dell’imprenditore italo-americano, che sembrava già conclusa a marzo ma che evidentemente non ha rassicurato a sufficienza Zamparini, il quale terrà la società.

" Non ho ricevuto le giuste garanzie. Non posso lasciare il Palermo al primo che arriva. "

Ha detto Zamparini a 'Repubblica', proseguendo: "Vado avanti per la mia strada e porterò subito la squadra in serie A. Se poi questi soldi arriveranno ne parleremo. Per me al momento la storia è chiusa“.

Zamparini sperava che entro oggi, 30 giugno, arrivassero le garanzie giuste per poter sancire la cessione, ma le trattative non sono andate a buon fine. Stando a quanto riporta il “Corriere della Sera”, Baccaglini ci avrebbe provato, con difficoltà, ma constatando che l’atteggiamento del presidente nell’ultimo periodo era cambiato, la contrattazione non ha più trovato la conclusione che ci si attendeva. La storia allora cambia, ancora una volta, nel capoluogo siciliano, con una squadra che non sta costruendo granché per la nuova stagione e una situazione ambientale, per l’imprenditore friulano, molto difficile da sostenere. In merito si è esposto anche il sindaco della città, Leoluca Orlando: “Continua una situazione di incertezza ed un gioco delle parti che hanno come unica conseguenza un danno alle prospettive della squadra e alle aspettative dei tifosi. Continuo a sperare che prevalga il buonsenso per dare a Palermo una squadra adeguata alla città”.

I tifosi rosanero sono in subbuglio e promettono di non siglare alcun abbonamento per la nuova stagione, vista la situazione così nebulosa del club. Allo Stadio Barbera è stato esposto uno striscione che recita: “La tua permanenza, la nostra assenza. Zero abbonati”; messaggio fin troppo chiaro per Zamparini, che nonostante le pecche e una gestione societaria che non ha portato niente di buono negli ultimi anni, probabilmente in questa occasione ha “salvato” la società da una fine ancora più incerta e, possibilmente, peggiore.