Il Real Madrid prepara 105 milioni per Dybala, ma lui rinnova con la Juve

Dalla Spagna non si placano le voci riguardanti la volontà del Real Madrid di dare l'assalto a Paulo Dybala. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, sarebbe pronto ad offrire alla Juventus 105 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano catalano 'Sport'. Una cifra che, in parte, potrebbe essere colmata dalla cessione di Alvaro Morata. L'argentino, obiettivo dei maggiori club europei, è seguito con attenzione in Liga anche dal Barcellona, che però non sembra per il momento disposto a fare follie sul mercato. Perez sarebbe pronto a pareggiare, o quasi, l'offerta con cui lo United ha strappato Pogba alla Juve in estate, bruciano la concorrenza del Barcellona.

Il rinnovo con la Juve però è vicino

Lo scenario potrebbe essere però diverso perché la Juventus non sembra intenzionata a privarsi della Joya e non è nemmeno preoccupata per le sirene spagnole. Questo perché l'argentino del 1993 potrebbe rinnovare a breve con i bianconeri: Pierpaolo Triulzi (agente dell'argentino) era atteso a Torino in questi giorni per incontrare la dirigenza juventina per discutere i dettagli del prolungamento. L'incontro non è avvenuto ma potrebbe esserci a breve: sul tavolo un allungamento dal 2020 al 2021, che gli permetterà di guadagnare 5,5 milioni di euro, in linea con gli altri big della Juventus. Per trovare l'accordo alle due parti mancherebbero solo alcuni dettagli.