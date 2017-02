Il sogno di Eric: scappa dal Camerun in Spagna e incontra gli idoli dell'Espanyol

Ci sono volte in cui i sogni si pensano, si desiderano e non ci si dorme la notte sperando che vengano realizzati ma poi, alla fine, rimangono chiusi nei cassetti. Altre volte, quegli stessi cassetti si aprono e i sogni si avverano e basta.

Quello di Eric, rifiugiato camerunense con asilo in Spagna, era di conoscere una grande realtà calcistica o meglio, la realtà calcistica della città che lo stava ospitando e che vedeva uno dei suoi idoli nello staff: l’Espanyol di Thomas N’Kono, l’attuale allenatore dei portieri bianco blu.

N’Kono, ex giocatore dell’Espanyol e della selezione camerunense, è il miglior portiere della storia dell’Africa e per Eric, incontrare il suo idolo era qualcosa di straordinario.

Ad Eric sono rimasti pochi sogni e quelli che ha, sono rinchisi a doppia mandata in quel famoso cassetto che spera un giorno di poter aprire, quando le condizioni glielo permetteranno. Al Ciutat Esportiva Dani Jarque, Eric ha consociuto la leggenda spagnola Raul Tamudo e i giocatori dell’Espanyol che hanno prestato attenzione alla sua storia e alla sua condizione.

Un rifugiato del Camerun incontra Raul Tamudo

In Spagna, a Barcellona, la Croce Rossa sta organizzando attività culturali e sportive proprio per le persone rifugiate che possano integrarsi nella società anche grazie a questi incontri. La Croce Rossa, in appoggio a club come l’Espanyol, ha lanciato una campagna via social, #ObreElsUlls, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei rifiugiati e per rafforzare il programma di supporto, psicologico quanto economico, dei richiedenti asilo.

Eric ha realizzato uno dei suoi sogni, ha aperto quel cassetto che teneva chiuso da tanto ed è grazie a storie come questa e a squadre come l’Espanyol che i rifiugiati come Eric possono sperare che qualcosa di più ci sia davvero.