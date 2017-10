Il 'tacco di Allah' Rabah Madjer sarà nuovo ct dell'Algeria

Milano, 18 ott. (LaPresse) - Rabah Madjer sarà il nuovo commissario tecnico dell'Algeria. Secondo quanto riferisce l'Equipe, il 58enne ex attaccante del Porto negli anni '80' ha vinto la concorrenza del 41nne Djamel Belmadi e guiderà la nazionale del proprio paese dopo l'esonero dello spagnolo Lucas Alcaraz per l'eliminazione dalla Coppa del Mondo. Il 'tacco di Allah', come fu soprannominato dopo il gol nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Porto sul Bayern Monaco per 2-1 nel 1987, in carriera ha già allenato la nazionale dell'Algeria in tre occasioni dal 1994 al 1995, nel 1999 e fra il 2001 e il 2002. Madjer, che non allena dal 2006 quando era tecnico dell' Al-Rayyan in Qatar, dovrebbe esordire il prossimo 10 novembre contro la Nigeria.