Il tribunale federale svizzero respinge il ricorso di Platini: confermata la squalifica di 4 anni

Il Tribunale federale svizzero ha respinto il ricorso di Michel Platini contro la squalifica di quattro anni dall'attività sportiva per violazioni al codice etico. La corte ha confermato la sanzione decisa dal Tas l'anno scorso nei confronti del francese per il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri che l'ex presidente della Uefa ha ricevuto dalla Fifa nel 2011. Platini, che ha negato l'accusa, è stato bandito dal calcio cosi come Sepp Blatter, ex numero uno della Fifa.

Video - Non solo Cantona, un nuovo Commissioner del calcio sta per sbarcare a Eurosport 00:23