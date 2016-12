Il Watford di Mazzarri strappa un pari in rimonta contro il Crystal Palace

Watford e Crystal Palace hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 18/a giornata della Pramier League. Primo Boxing Day per Walter Mazzarri, che ha visto la sua squadra costretta ad inseguire. Il Palace, con il neo manager Sam Allardyce, in panchina passa in vantaggio al 26' con un diagonale vincente del francese Cabaye. Al 37', poi, il bomber Benteke si fa parare un rigore dal portiere del Watford Gomes. Nella ripresa la squadra di Mazzarri trova il pari con Deeney al 71' sempre su rigore. Watford decimo in classifica con 22 punti, Palace con 16 a ridosso della zona retrocessione. (LAPRESSE)