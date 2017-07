Ilicic beffa la Samp e va all'Atalanta, Ferrero: “Prima di essere calciatori bisogna essere uomini”

Josip Ilicic ha fatto parlare di sè. Non tanto per le gesta in campo (ultimamente abbastanza appannato) ma per la telenovela legata al suo trasferimento. A inizio giugno vi avevamo parlato di un suo possibile trasferimento all’Atalanta ma poi, causa rallentamenti e complicazioni, Ilicic era parso vicino alla Samp. Negli ultimi giorni sembrava essere giunta ai dettagli la trattativa tra l’agente e i blucerchiati, che avrebbero prelavato lo sloveno per 5 milioni di euro, ma alla fine tutto è saltato.

Josip Ilicic Fiorentina Udinese 2015LaPresse

Ennesimo dietrofront del giocatore che ha deciso di accettare la proposta dell’Atalanta, che offriva qualche soldo in più sia alla Fiorentina che a Ilicic. Non l’ha presa per nulla bene l’ambiente sampdoriano, Ferrero in primis. “Sono rimasto basito. Auguro ogni bene all’Atalanta e al signor Ilicic. Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Inoltre, consiglio al suo agente, il tale signor Ruznic, di smetterla di giocare al mercante in fiera. Meno male che nel calcio la gente così è rara. La correttezza non è un optional”.

Ilicic quindi andrà all’Atalanta per 5,5 milioni di euro e, mentre Ferrero esprimeva il suo disappunto, il giocatore completava le visite mediche coi nerazzurri. A breve è prevista la firma, per una delle trattative più rocambolesche di questo inizio di mercato.