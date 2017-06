Inchiesta Alghero, divieto di dimora per l'ex Juventus Antonello Cuccureddu

Antonello Cuccureddu, 67enne ex calciatore della Juventus con cui vinse 6 scudetti fra il 1971 e il 1981m ha ricevuto un divieto di dimora nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolte cinque persone, fra cui appunto il vicesindaco di Alghero, Antonello Usai, finito ai domiciliari con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici. Il 67enne, ex difensore della Juventus con cui vinse 6 scudetti fra il 1971 e il 1981, non è stato posto ai domiciliari come erroneamente le agenzie avevano riportato. Nelle pieghe del provvedimento, firmato dal gip di Sassari, ci sarebbe un 'favore' che il vice sindaco Usai avrebbe fatto all’Asp Antonello Cuccureddu 1969, società dilettantistica nella quale ha una parte di rilievo l’ex calciatore.