Incubo finito: il piccolo Kelvin è tornato a casa

La storia e le immagini del piccolo Kelvin hanno fatto il giro del mondo: il piccolo di 7 anni coinvolto nei paurosi incidenti di piazza San Carlo a Torino è un po' il simbolo della dramma che si è consumato in occasione della finale di Champions League, al termine della quale sono rimaste ferite circa 1500 persone. Dopo dieci giorni dal ricovero nell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, Kelvin è potuto tornare a casa.

Il ragazzino era stato due giorni in coma a causa di un grave trauma toracico dopo essere stato travolto nellla calca; successivamente era stato trasferito dalla Rianimazione al reparto di degenza di Chirurgia. Kelvin poi è migliorato e ieri è tornato a casa sua, a Moncalieri, cittadina nei dintorni di Torino. Fortunatamente il brutto episodio non ha minato il suo buon umore: la maglia autografata di Paulo Dybala e la sua telefonata poi hanno restituito definitivamente il sorriso al nostro Kelvin. "Tu hai tifato per noi, io ho tifato per te: felice che stai bene Kelvin, è stato bello parlare con te!!".

" Sono contento di essere di nuovo a casa, all'ospedale mi annoiavo un pò. Però una cosa che non dimenticherò mai è la telefonata di Dybala "

Ora l'obiettivo di Klevin è poter tornare a giocare a calcio con i suoi amici, non prima però di aver osservato qualche giorno di assoluto riposo. "I miei compagni di squadra hanno promesso di venirmi a trovare"