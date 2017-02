Indipendiente: Denis rescinde, arriva Gigliotti

A poco più di un anno di distanza dal suo grande ritorno all’ombra del “Libertadores de America”, German Denis è prossimo a lasciare per la seconda volta l’Indipendiente. Conferme arrivano dall’importante canale sportivo argentino “TyC Sports”. L’attaccante ex Atalanta, della quale era divenuto un’icona durante le sue quattro stagioni e mezzo trascorse a Bergamo, avrebbe infatti trovato l’accordo con il club per rescissione consensuale del contratto, che avverrà in via ufficiale nelle prossime ore. In questa stagione, “El Tanque”, 35 anni, ha realizzato una rete in 9 presenze nella Primera Division. Al suo posto, l’Indipendiente prenderà Emanuel Gigliotti. L’attaccante, al Novara nel 2010, milita attualmente tra le fila dei cinesi del Chongqing Lifan. Nei giorni scorsi, la società asiatica voleva cedere il calciatore ai brasiliani della Chapecoense, ma Gigliotti vuole solo i “diablos rojos“, e l’affare si concluderà. Il suo approdo ad Avellaneda è previsto per la giornata di domani.