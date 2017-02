Infantino: "La Russia contrasterà le possibili violenze ai Mondiali 2018"

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha minimizzato le preoccupazioni circa le possibili violenze in occasione del Mondiale 2018 in Russia. "Ho piena fiducia nelle autorità russe, stanno prendendo la questione molto, molto seriamente", ha detto il numero uno del calcio mondiale a Doha. Più di 100 tifosi inglesi sono rimasti feriti in seguito a scontri con i sostenitori russi a Marsiglia prima della sfida tra le due nazionali ad Euro 2016, spingendo la Uefa a minacciare di esclusione la Russia. Infantino ha assicurato che gli organizzatori stanno già mettendo in atto piani per frenare qualsiasi violenza negli stadi. "Sono stati in contatto con la Uefa e gli organizzatori francesi per imparare le lezioni dalla Francia, la questione è stata presa con massima serietà da parte di tutti", ha detto.