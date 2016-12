Infantino: "Mondiale a 48 squadre? Perchè no. Il futuro è davanti a noi"

Gianni Infantino parla in conferenza stampa dalla International Sports Conference di Dubai, e lì il numero uno della Fifa, ha fatto il punto su quelli che saranno piani futuri della federazione andando anche a toccare della parentesi buie della FIFA stessa che Infantino non vuole cancellare, ma di certo, nemmeno ripetere.

" La governance nello sport è importante, perché la governance nel calcio deve essere parte integrante della nostra giornata, dobbiamo sempre lavorare pensando a come farlo in maniera onesta e seria. In alcuni organismi, compresa la Fifa, ci sono stati dei problemi, io sono qui come presidente anche in seguito a ciò che accadde. Sono presidente da nove mesi, andremo avanti, il futuro è davanti a noi. E' stato un periodo buio per la Fifa, sono state fatte delle cose importanti però da quando sono presidente, qui possiamo parlare per migliorare il mondo del calcio. Io preferisco i fatti alle parole. Durante la mia campagna l'idea è stata portare il calcio alla Fifa e la Fifa al calcio, la priorità è lo sviluppo del calcio "

Si è soffermato anche a parlare dei Campionati del Mondo, Infantino, precisando che non solo i Mondiali potrebbero essere allargati a più di 32 squadre ma anche definendo quelle che potrebbero essere le nuove esigenze di controllo per l'assegnazione delle kermesse stesse.

" Il Mondiale è un fenomeno che va oltre il calcio, è un fenomeno sociale, io vorrei aumentare le squadre partecipanti. Ho proposto un torneo a 48 squadre, così diamo la chance ad altri Paesi di partecipare, possiamo investire di più per costruire anche campi. Io credo nell'espansione, ma la cosa più importante è che se parli di espansione, si parli di inclusione per tanti Paesi. Se vogliamo rafforzare il calcio dobbiamo far partecipare tante Nazionali. Io ci credo ma non sono un dittatore, discuteremo di tutto questo anche nel Congresso. Per l'assegnazione del Mondiale ci sono nuovi controlli, ci deve essere uno scambio tra la Fifa e il Paese organizzatore, abbiamo già avviato un percorso con la Russia. Del Mondiale 2026, abbiamo deciso che permetteremo ai Paesi candidati di fare candidature congiunte. Stesso varrà per il la candidatura del Mondiale con un report tecnico, con l'eliminazione dei Paesi che non hanno criteri tecnici adeguati "

Un bilancio anche in positivo sul Video Assistant Referee, la VAR e le prove effettuate al Mondiale per Club che non possono che rendere soddisfatto Infantino per i risultati prodotti.

" Ora tutti sanno se l'arbitro ha commesso un errore a parte una persona: l'arbitro stesso. Gli è stato proibito di sapere se ha fatto questo errore. Servono almeno dei test per capire se possiamo aiutare l'arbitro ed evitare conseguenze negative dentro e fuori il campo. L'arbitro può chiedere la Var oppure sono gli arbitri davanti ai monitor a segnalare il caso al direttore di gara. Questo può aiutare: al Mondiale per Club è stato un test positivo, 30 secondi aiutano tanto a decidere meglio, un fischio può decidere una finale del Mondiale "

Una decisione, o meglio, un'idea quella del Mondiale a 48 squadre, che non è stata presa di buon occhio pur corredata da motivazioni e progetti seri, atti a far evolvere il calcio.

" Noi dobbiamo fare tante riforme, lo sappiamo bene. Ostacoli? Quando sei eletto e hai la chance di cambiare non hai altra scelta, ma non tutti hanno capito che il cambiamento è necessario. Qualcuno era contro di me, non volevano il cambiamento perché volevano continuare sulla loro strada. Ma lo sapevo, quando vuoi fare cambiamenti radicali è normale "

Infantino commenta anche lo scandalo doping che ha colpito la Russia e con il quale, in vista dei Mondiali del 2018, la stessa FIFA dovrà fare i conti

" Penso che se fosse accaduto qualcosa anche a livello istituzionale bisognerebbe agire e formulare delle sanzioni, ma di certo non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Noi come Fifa abbiamo laboratori antidoping sicuri, noi garantiremo che il Mondiale in Russia sarà assolutamente pulito e privo di doping "