Inghilterra, parla Hart: “Difficile mantenere il posto in nazionale senza giocare nel club”

A margine della rocambolesca partita di qualificazione ai mondiali tra Inghilterra e Scozia (terminata 2-2, ndr), ha parlato l’ex Toro Hart.

Penso sia normale non avere chances di difendere i pali dell’Inghilterra se non gioco nel mio club” ha dichiarato Hart. “Cercherò di risolvere la mia posizione. Ho il lusso di far parte della Nazionale e devo fare il massimo per rimanere il titolare“.

Parole importanti per Joe Hart, che suonano anche come una frecciatina al Manchester City. Il club di Guardiola, infatti, con il neoacquisto Ederson e Claudio Bravo già in rosa, sembra non voler puntare sul numero 1 dei tre leoni. Hart sembra essere molto corteggiato in patria: la soluzione più gradita al giocatore sarebbe il trasferimento al Liverpool, anche se non è l’unica opzione possibile. Quasi impossibile (se non del tutto) in fine una sua permanenza a Torino.

Insomma, Hart destinato a tornare a Manchester, ma solo di passaggio: quale squadra gli permetterà di restare titolare nell’Inghilterra?