Inter, avviati i contatti con Piero Ausilio per il suo rinnovo fino al 2020

L'Inter prima di piazzare colpi in ottica futuro è pronta a blindare il suo uomo mercato, Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione ma, gli emissari di Zhang, hanno già fatto partire i lavori per prolungare il contratto fino al 2020. Ausilio da anni a questa parte ha svolto numerose operazioni vantaggiose per la società nerazzurra perciò non ci dovrebbero essere risvolti negativi, la firma è prevista per la primavera. Dunque, il matrimonio tra l’Inter e Ausilio è pronto a continuare per altri tre anni.

A cura di Onorio Ferraro (@OnorioFerraro)

