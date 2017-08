Inter, Biabiany in volo verso Praga: giocherà per Stramaccioni allo Sparta

L’Inter in poche ore si appresta ad ufficializzare Vecino, che ha già terminato le visite, e cedere Biabiany per il quale c’è lo Sparta Praga dell’ex Stramaccioni.

Gia nel mese di giugno si era parlato di questa cessione ma alla fine non se ne fece nulla. Oggi la situazione è diversa e Biabiany è già in volo verso la Repubblica Ceca dove nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Inter e Sparta Praga hanno trovato l’accordo sulla base del prestito con diritto, che può diventare obbligo in base ad accordi tra le società, di riscatto vicino ai 4 milioni di euro e così l’esterno d’attacco francese, classe 1988, diventerà a breve la nuova freccia di Stramaccioni.

Cessione importante per l’Inter che oltre a realizzare una sicura plusvalenza, Biabiany è un giocatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, alleggerisce il parco giocatori. E' questione di ore e l’Inter ringrazia Stramaccioni.