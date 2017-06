Inter, c’è l’accordo con Borja Valero, ora si cerca quello con la Fiorentina

Giorni caldi, caldissimi per l’Inter soprattutto per quanto riguarda la questione legata a Borja Valero. Il centrocampista spagnolo è stato indicato da Spalletti come uno dei tanti tasselli mancanti dell’Inter e ha espressamente richiesto alla dirigenza nerazzurra il profilo del giocatore della Fiorentina. Sabatini, dal canto suo, è al lavoro per condurre in porto la trattativa e, dopo aver trovato l’accordo con il diretto interessato, nelle prossime ore presenterà un’offerta di circa 5 milioni di euro alla dirigenza viola per convincere i Della Valle a cedere l’esperto centrocampista.

La trattativa dunque è interamente legata al volere della dirigenza viola che, al momento, non si è ancora espressa. L’Inter è Spalletti cercano di portare a Milano Borja Valero che ha già sposato la causa nerazzurra, resta da convincere la dirigenza toscana.