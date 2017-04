Inter, Fair play finanziario: raggiunti gli obiettivi del 2016

L'Inter "ha ricevuto quest'oggi la comunicazione dall'Uefa e dal Club Financial Control Body di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti nel Settlement Agreement firmato nel 2015 di rientrare nei limiti dei 30 milioni di deficit per il periodo fiscale 2016". Lo comunica il club nerazzurro in una nota, aggiungendo che "grazie a questo risultato il club non sarà soggetto al pagamento di ulteriori 7 milioni di euro, che sarebbero stati trattenuti dalle entrate". "Rispetto al risultato del 2015 - si legge ancora - la società è passata da un deficit di 110 milioni al raggiungimento della quota stabilita con l'Uefa; stando al Settlement Agreement, il club dovrà raggiungere il pareggio di bilancio entro giugno 2017".