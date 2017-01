Inter, Icardi: "Un grande onore portare fascia di capitano"

Milano, 1 gen. (LaPresse) - "La fascia di capitano? Prenderla in una squadra dove uno come Zanetti l'ha portata quasi vent'anni non è un peso ma un grande onore". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, in un'intervista con David Trezeguet per Sport Mediaset, raccontando anche i suoi primi passi nel mondo del calcio. "Ho iniziato a Rosario in una squadra piccola che nessuno conosce ma è la squadra del mio paese dove ho fatto tanti gol - ha proseguito l'argentino - Nella prima partita ricordo che non volevo giocare, mi sono fermato in mezzo al campo".