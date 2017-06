Inter: Mancini vuole Brozovic, lui tentenna ma non chiude la porta

Con il viaggio di Spalletti in Cina sta ufficialmente partendo la nuova Inter stagione 2017-2018 dove il primo obiettivo sarà quello di cedere quei giocatori ritenuti utili a fare cassa: uno su tutti Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato a causa di una stagione giocata nettamente al di sotto delle aspettative è finito sul banco degli imputati ma ciò che lo rende ancora più lontano dall’Inter è quel suo carattere apatico che spesso ha fatto infuriare i tifosi della Beneamata. Società e tifosi che, quindi, non avrebbero alcun problema a lasciarlo partire davanti ad un’offerta congrua. In questa direzione un aiuto decisivo potrebbe arrivare dall’ex tecnico dei nerazzurri Roberto Mancini: l’allenatore marchigiano, da pochi giorni sulla panchina dello Zenit, avrebbe infatti già contattato in prima persona il centrocampista classe 1992, per portarlo alla sua corte in Russia. Brozovic, dal canto suo, aspetta prima offerte da campionati più competitivi ma non ha chiuso affatto la porta a Mancini e se nei prossimi giorni non dovessero arrivare proposte da club inglesi o spagnoli allora sì che la proposta russa potrebbe diventare molto invitante sia per il giocatore per che i nerazzurri.

Mancini è pronto a riaccogliere Brozovic, fu lui il primo ad allenarlo in Italia, con uno stipendio molto alto. Il croato aspetta una chiamata da un campionato prestigioso ma, intanto, strizza l’occhio all’ex tecnico. L’Inter aspetta evoluzioni.