Non solo la conferenza stampa di presentazione di Spalletti nel menù dell’Inter, che continua a lavorare sotto traccia per rinforzarsi.

Una delle tematiche più calde in casa nerazzurra è quella legata alle cessioni e oggi arriva una voce molto importante in tal senso: “Sono arrivate tre offerte formali, di cui una del Boca Juniors, per Medel. Ma decide Spalletti”. Queste le parole del direttore sportivo interista Piero Ausilio, intercettato dall’emittente cilena “Elmercurio”. Parole forti che fanno capire come davvero nessuno sia fondamentale e che soprattutto fa eco a quanto detto da Spalletti in conferenza stampa (conta il gruppo e non il singolo). Medel così è davvero sul mercato e potrebbe lasciare l’Inter dopo tre stagioni nelle quali si è sempre messo a completa disposizione della causa, giocando sia da centrale di difesa che da centrocampista.

Dopo quasi 100 partite sembra essere giunta al termine l’avventura di Gary Medel all’Inter con il cileno, classe 1987, che parlerà con Spalletti del suo futuro e solo in seguito valuterà una delle tre offerte formali arrivare ai nerazzurri. Non ci sono ancora dettagli circa queste proposte ma è chiaro che il giocatore cileno potrebbe accettare di buon grado un ritorno in Argentina dove giocò al Boca prima di trasferirsi in Europa.

A cura di Filippo Rivani

L'articolo Inter, tre offerte formali per Medel, sul cileno decide Spalletti proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi