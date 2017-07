International Champions Cup: Man United batte Real ai rigori

Santa Clara (California, Usa), 24 lug. (LaPresse) - Il Manchester United ha battuto il Real Madrid nell'amichevole di lusso disputata al Levi's Stadium di Santa Clara e valida per l'International Champions Cup. I Red Devils si sono imposti sulla squadra di Zinedine Zidane, ancora priva di Cristiano Ronaldo, ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1. La squadra di Mourinho si è portata in vantaggio al 46' con Lingard. Nella ripresa il pareggio dei Blancos firmato su rigore dal Casemiro. Nella successiva sequenza dal dischetto, ben quattro errori per il Real, a segno solo con Quezada. Per lo United invece tre errori e due rigori realizzati, con Mkhitaryan e Blind.