International Champions Cup: Manchester City-Tottenham 3-0

Tris del Manchester City al Tottenham nell'anticipo di Premier League andato in scena a Nashville. La squadra di Guardiola, reduce dal 4-1 inflitto al Real Madrid, ha battuto nettamente gli Spurs di Pochettino (3-0) nell'incontro valido per l'International Champions Cup. City avanti al 10' con l'incornata vincente di Stones. Nella ripresa arriva il raddoppio di Sterling (72') e in pieno recupero, al 91', il terzo gol dei Citizens firmato Diaz su tap-in. Sfortunato il 'Kun' Aguero, che colpisce due pali.