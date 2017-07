Doppietta di Marchisio e Higuain, la Juventus doma il PSG con pirotecnico 3-2

La nuova Juventus di Max Allegri prende quota e dopo aver perso dignitosamente con il Barcellona di Neymar batte con merito il PSG nella divertentissima sfida di International Champions Cup andata in scena all’Hard Rock Stadium. 3-2 pirotecnico per i bianconeri a Miami: automatismi ancora da registrare in difesa, mentre là davanti si procede con il pilota automatico o quasi.

È un’azione da manuale a stappare il match: triangolo in HD Higuain-Dybala con filtrante da playstation della Joya e finalizzazione implacabile del Pipita, mentre Mario Mandzukic fa il lavoro sporco con un blocco decisivo. Il PSG riequilibra il punteggio con zampata di Guedes su suggerimento di un Di Maria in stato di grazia, ma poco dopo l’ora di gioco sale in cattedra la premiata ditta Marchisio-Kean. Il ragazzino della Primavera bianconera serve un assist d’oro al Principino dopo aver borseggiato palla a centrocampo e puntato l’uomo, Marchisio fa secco Descamps con sassata pazzesca sotto il “sette” con il sinistro.

Paulo Dybala face à la défense du PSGGetty Images

Dopo il pareggio interlocutorio di Javier Pastore – colpo di testa su cross dalla sinistra di Kurzawa, quanto ha sofferto la Juve su quel versante! – è ancora Kean a propiziare la rete di Marchisio costringendo Kimpembe a stenderlo in piena area di rigore parigina: la trasformazione del capitano bianconero, a fissare il definitivo 2-3, è impeccabile. Citazione doverosa per il terzo portiere Carlo Pinsoglio, capace di mettere in piedi un autentico show nei secondi quarantacinque minuti.