I rigori premiano la Juventus: Roma ko dopo l'1-1 dei 90 minuti

L'International Champions Cup si conclude qui, sia per la Roma che per la Juventus: a deciderla sono i rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Un pareggio che sposta pochissimo nel maxi-raggruppamento americano, già vinto dal Barcellona, e che arriva al termine di un match dalla doppia faccia: meglio i bianconeri nel primo tempo, più convinti i giallorossi nella ripresa. Di Mandzukic e Dzeko, uno alla mezz'ora della prima frazione e l'altro alla mezz'ora della seconda, le reti che determinano un equilibrio quasi totale. A decidere sono così i calci di rigore, dove 9 esecuzioni su 10 terminano in rete e l'unica che non va a buon fine è quella di Tumminello: finisce 5-4 per la Juve. Varie le note liete, pur in un contesto amichevole: su tutti Kolarov, già ambientatosi bene nella Roma giallorossa, ma anche Dybala, Cuadrado e Marchisio, finché rimangono in campo. Esordio in bianconero per Federico Bernardeschi: qualche spunto, un gol fallito nel finale e un rigore realizzato. Si torna in Europa: il Tottenham sarà il prossimo avversario della Juventus, il Siviglia (derby del cuore per Monchi) quello della Roma. Si fa sempre più sul serio.

La cronaca della partita

Avvio di marca Roma: Dzeko viene pescato ottimamente da Defrel sul secondo palo ma devia a lato, la sventola dal limite di Nainggolan oltrepassa la traversa e ancora il bosniaco ha la palla del vantaggio, ma trova Alex Sandro tra il suo destro e la porta di Buffon. Poco prima della mezz'ora si sveglia la Juventus: buone opportunità per Mandzukic, Pjanic (botta che esce per centimetri, regalando l'illusione del gol) e Higuain. Il gol è proprio del croato: Alex Sandro con un assist da trequartista lo pesca sul filo del fuorigioco, dribbling su Alisson, sinistro a porta vuota da posizione defilata e al 29' i bianconeri passano. Da lì all'intervallo, l'unico brivido i campioni d'Italia lo corrono al 40': Benatia rischia il fallo da rigore su Perotti, che viene però ammonito per simulazione.

Allegri cambia mezza squadra nell'intervallo, Di Francesco no. E forse è anche per questo che la Roma rientra in campo con un altro piglio. Sfiorando quasi subito il pareggio con Strootman, il cui sinistro spacca la traversa di Buffon. Anche Dzeko va vicino al gol, ma è Alisson a tremare maggiormente: al 58' il brasiliano interviene non benissimo su un tiro a giro del connazionale Douglas Costa, poi è miracoloso sul tap-in di Higuain. Allegri fa esordire Bernardeschi, ma a un quarto d'ora dalla fine pareggia Dzeko: centro perfetto di Kolarov e zampata vincente da due passi del bosniaco. A nulla servono i tentativi finali di Bernardeschi e Douglas Costa: finisce 1-1. Si va ai calci di rigore.

Nella serie finale l'unico a sbagliare è il giovane Tumminello, entrato nel finale dei tempi regolamentari: bravissimo Pinsoglio. Il terzo portiere bianconero intuisce anche su Pellegrini e Iturbe, venendo però battuto. Più tranquille le trasformazioni di Bruno Peres e Ünder. Ma la Juventus, a differenza dei rivali, non sbaglia mai: vanno in gol Lichtsteiner, Barzagli, Khedira, Bernardeschi e Douglas Costa per il 5-4 finale (o 6-5, contando l'1-1 dei 90 minuti) a favore della squadra di Allegri.

La statistica chiave

Nel complesso, leggermente meglio la Juventus: 53% di possesso palla contro il 47% della Roma, 9 tiri contro 5, 535 passaggi totali riusciti contro 401.

Il tweet

Il migliore in campo

Marchisio. Resta in campo solo 45 minuti, ma che bel primo tempo. Concentrazione massima, aiuto difensivo e pure offensivo. Vivo, brillante.

Il peggiore in campo

Fazio. Lento e un po' spaesato. Si perde Mandzukic e il croato non lo perdona, portando in vantaggio la Juventus.

Il tabellino

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus (46' Moreno), Kolarov (82' Castan); Nainggolan (63' Gerson), De Rossi (46' Gonalons), Strootman (63' Pellegrini); Defrel (63' Ünder), Dzeko (83' Tumminello), Perotti (82' Iturbe). All. Di Francesco

Juventus (4-2-3-1): Buffon (66' Pinsoglio); De Sciglio (46' Lichtsteiner), Rugani (46' Chiellini), Benatia (46' Barzagli), Alex Sandro (66' Asamoah); Pjanic (66' Sturaro), Marchisio (46' Khedira); Cuadrado (46' Douglas Costa), Dybala (66' Bentancur), Mandzukic (66' Bernardeschi); Higuain (76' Kean). All. Allegri

Arbitro: Jorge Gonzalez (USA)

Gol: 29' Mandzukic (J), 74' Dzeko (R)

Rigori: Tumminello (R) parato, Lichtsteiner (J) gol, Pellegrini (R) gol, Barzagli (J) gol, Iturbe (R) gol, Bernardeschi (J) gol, Bruno Peres (R) gol, Khedira (J) gol, Ünder (R) gol, Douglas Costa (J) gol

Note: ammoniti Perotti (R), Dzeko (R)