Il Manchester City travolge il Real Madrid, Barcellona di misura sullo United

Manchester City-Real Madrid 4-1

Al Coliseum di Los Angeles sono accorsi 93.098 spettatori per godersi lo spettacolo di Manchester City-Real Madrid, ma a divertirsi sono stati solo gli uomini di Pep Guardiola, già in forma campionato. Potevano essere 8 o 9, considerati anche i legni colpiti, i gol dei Citizens con la difesa dei campioni d’Europa ancora in vacanza e trafitta in svariate occasioni. Al 51’ sblocca la partita Otamendi dopo una parata di Casilla con il più classico dei tap-in. A raddoppiare al 58’ è Sterling, votato man of the match, mentre un altro difensore, Stones, è chirurgico per il tris al 66’. Il punto esclamativo è di Brahim Diaz con il mancino da fuori area. Il 19enne Oscar Rodriguez rende la pillola meno amara al 90’ da distanza siderale: finisce 4-1 per il Manchester City.

Barcellona-Manchester United 1-0

Decisamente più equilibrata l’altra amichevole valevole per l’International Champions Cup, quella tra il Barcellona e il Manchester United. Messi va vicino al gol, poi risponde Pogba da fuori ma Cillessen è attento. Neymar, uno degli uomini più chiacchierati del mercato, sfrutta una dormita di Valencia e sottomisura segna il gol-partita al 31’. Suarez sfiora la perla in acrobazia mentre Martial non è preciso e Paco Alcacer fallisce il 2-0 solo davanti a Romero. Vincono di misura i blaugrana di Valverde.