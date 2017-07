Il Milan umilia il Bayern Monaco per 4-0: Montella dà una lezione al maestro Ancelotti

Il Milan di Vincenzo Montella fa la voce grossa contro il Bayern Monaco all'esordio nell'International Champions Cup. La doppietta di Cutrone e i gol di Kessié e Calhanoglu hanno permesso ai rossoneri di infliggere una pesante lezione ai campioni di Germania. Questo risultato è un buon viatico in vista del match di Europa League, andata giovedì 27 giugno in Romania contro il Craiova di Devis Mangia. Per il Bayern, invece, questa è una dura lezione da dover digerire visto che sulla carta la squadra di Ancelotti è nettamente più forte e rodata rispetto a quella di Montella che ha messo nel motore 9 nuovi acquisti.

La cronaca

Nel primo tempo il Milan ci mette 14 minuti a sbloccare la partita con Kessié che di controbalzo batte il portiere del Bayern Monaco che dopo una bella combinazione tra Niang e Ricardo Rodriguez. Dopo soli 11 minuti ecco il raddoppio di Cutrone su assist al bacio di Ricardo Rodriguez. Il Bayern ci prova con Lewandowski e Ribery ma al 43’ è ancora il Milan ad andare in rete con il giovane Cutrone che la mette dentro su assist di Bonaventura.

Nel secondo tempo il Milan si limita a controllare gli avversari che vanno vicini due volte al gol con Tolisso e Müller che hanno fallito clamorosamente la possibilità di accorciare le distanze. Nel finale di partita ecco la perla finale del turco ex Bayer Leverkusen che all'85 ha trafitto il malcapitato Früchtl con un grandissimo tiro da fuori area.

La statistica chiave

Il pressing asfissiante del Milan è stato il leitmotiv della partita. I rossoneri non hanno permesso al Bayern di giocare in velocità e di sviluppare il consueto gioco sulle fasce. Corsa, pressing, precisione e cinismo per il Diavolo.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Patrick Cutrone: il giovanissimo talento classe '98 è assoluto protagonista di questa vittoria contro il Bayern Monaco. Difende e attacca in maniera eccelsa e si toglie la soddisfazione di segnare due reti al Bayern Monaco. Montella ha un'altra freccia importante al suo arco.

Il peggiore

André Silva: Sarebbe difficile indicare il peggiore del Bayern, per questa ragione vogliamo trovare il pelo nell'uovo nel Milan. Il portoghese è stato impalbabile per tutti e 50 i minuti in cui è stato impiegato. L'ex Porto, però, andrà giudicato più avanti quando si sarà calato a pieno nel sistema di gioco di Montella.

La dichiarazione

Hakan Calhanoglu: "Sono davvero felice per il gol. Abbiamo giocato benissimo contro il Bayern sia nel primo che nel secondo tempo. Sono contento. Questa è una grande vittoria, abbiamo bisogno di tempo per capire a che punto siamo ma siamo pronti per il Craiova"

BAYERN: Früchtl; Rafinha, Hummels (46’ Renato Sanches) Martinez, Bernat (30’ Friedl); Alaba, Tolisso; Coman, Müller, Ribery (46’ James Rodriguez); Lewandowski.

A disp.: Starke, Dorsch, Friedl, Wintzheimer, James, Götze, Sanches, Pantovic, Hoffmann. All.: Ancelotti

MILAN: G. Donnarumma (79’ A. Donnarumma); Abate (46’ Conti), Musacchio (79’Paletta), Zapata, (63’ Bonucci), R. Rodriguez; (63’Antonelli) Kessié (79’ Sosa), Montolivo (46’ Biglia), Bonaventura (79’ José Mauri); Niang (Gustavo Gomez), Cutrone (46’ André Silva), Borini, (63’ Calhanoglu)

A disp.: A. Donnarumma, Storari, Mauri, Silva, Çalhanoglu, Conti, Gómez, Bonucci, Biglia, Sosa, Paletta, Antonelli, Crociata, Zanellato, Gabbia, Bacca. All. Montella

Reti: 14’ Kessié (M), 25’e 43’ Cutrone (M), 85' Calhanoglu (M)

Ammoniti: Calhanoglu (M)