Inter, Spalletti: "Candreva incedibile. Perisic? Conta la squadra, non il singolo"

"Per la squadra questa è una vittoria importante perché i ragazzi vengono da un campionato con risultati non positivi. Aver trovato avversari di alto livello poteva crear loro qualche apprensione, il fatto che invece abbiano giocato con personalità e sicurezza mi rende molto felice". Così Luciano Spalletti commenta la vittoria sul Chelsea, che consegna ai nerazzurri l'International Champions Cup Singapore 2017. "Abbiamo fatto tutto bene per un'ora di gioco, poi non siamo riusciti più a gestire palla per il pressing forte del Chelsea che ci ha creato problemi ad uscire. Comunque i ragazzi hanno fatto una buona partita - ha aggiunto il tecnico nerazzurro al sito del club - anche se per merito dei londinesi siamo stati un po' sulla difensiva e abbiamo perso qualche palla banale, evitabile". Un bilancio generale sul lavoro svolto in questi giorni e sull'esperienza in Cina e Singapore

" Sono soddisfatto della serietà dei calciatori nel cercare di apprendere e della professionalità e disponibilità che dimostrano. Va migliorato qualcosa, ci vuole un po' più di equilibrio e personalità nella gestione del pallone e dei momenti difficili, ma abbiamo giocato tante partite ravvicinate quindi i ragazzi sono ampiamente scusati sotto questo aspetto: faccio loro i complimenti anche al di là del risultato. E' stato un torneo molto bello, una splendida esperienza. Complimenti anche all'amministrazione di Singapore per la bellezza del posto, per la vivibilità e la pulizia, siamo tutti rimasti molto impressionati. "

"Jovetic? Ha avuto un problema al piede nei giorni scorsi ma oggi ha giocato molto bene e la cosa certo non mi sorprende". Così Luciano Spalletti dopo la vittoria sul Chelsea in amichevole. "Trattative di mercato per Candreva? Assolutamente no, in quel ruolo non possiamo sostituirlo anche se questo mercato è imprevedibile", ha aggiunto al sito del club. "Perisic? E' un giocatore dell'Inter ma la cosa più importante è la squadra, non un solo giocatore", ha concluso.

Borja Valero ottimista

"Il bilancio è sicuramente positivo, avere buone sensazioni sin dall'inizio è importante e speriamo di continuare così. Giocare contro le migliori squadre e riuscire anche a disputare buone prestazioni è un dato significativo ma dovremo lavorare ancora come nulla fosse". Così Borja Valero analizza il lavoro svolto dall'Inter durante la tournèe in Cina e Singapore. Lo spagnolo è stato fra i migliori in campo contro Bayern Monaco e Chelsea. "Dal primo momento mi hanno detto chiaramente quale sarebbe stato il mio ruolo all'Inter - ha aggiunto al sito del club - e sto provando a fare del mio meglio. Stiamo lavorando bene anche se non abbiamo avuto molto tempo per concentrarci al meglio sui concetti di gioco durante gli allenamenti quotidiani. Dove possiamo arrivare? Non poniamoci limiti, alla fine si vedrà".