L'Inter di Luciano Spalletti vince l'International Champions Cup. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1 sul Chelsea di Antonio Conte frutto delle reti di Stevan Jovetic, a fine primo tempo e Ivan Perisic a inizio ripresa. Per i "Blues" in rete Kondogbia che con uno spettacolare autorete, al 74', aveva riaperto il match.

La cronaca

La statistica chiave

Il tweet da non perdere

https://twitter.com/SimoScalo86/status/890534246636507136

Il migliore

Il peggiore

Il tabellino

CHELSEA: 13 Courtois; 28 Azpilicueta, 30 David Luiz, 24 Cahill; 15 Moses, 7 Kante, 4 Fabregas, 3 Alonso(56’ Rudiger); 22 Willian (65’ Musonda), 23 Batshuayi, 9 Morata (65’ Boga). A disposizione: 1 Caballero, 2 Rudiger, 17 Musonda, 18 Remy, 27 Christensen, 31 Tomori, 33 Bulka, 34 Baker, 35 Clarke-Salter, 36 Scott, 37 Eduardo, 38 Boga, 39 Pasalic, 40 Cuevas.

Allenatore: Antonio Conte

INTER: 27 Padelli; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda (71’ Murillo), 55 Nagatomo (71’ Ansaldi); 5 Gagliardini, 20 Borja Valero (76’ Valietti); 87 Candreva (58’ Kondogbia), 77 Brozovic (71’ Eder), 44 Perisic (71’ Gabigol); 8 Jovetic (58’ Joao Mario). A disposizione: 1 Handanovic, 46 Berni, 89 Pissardo, 7 Kondogbia, 10 Joao Mario, 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 23 Eder, 24 Murillo, 31 Valietti, 59 Emmers, 61 Vanhesuden, 63 Rivas, 96 Barbosa, 99 Pinamonti.



Allenatore: Luciano Spalletti

Reti: 46’ Jovetic (I), 53’ Perisic (I), 74’ Kondogbia aut (I)