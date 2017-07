Jovetic-Perisic, l'Inter annienta il Chelsea di Conte: Blues ko 2-1. I nerazzurri vincono l'ICC

L'Inter di Luciano Spalletti vince l'International Champions Cup. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1 sul Chelsea di Antonio Conte frutto delle reti di Stevan Jovetic, a fine primo tempo e Ivan Perisic a inizio ripresa. Per i "Blues" in rete Kondogbia che con uno spettacolare autorete, al 74', aveva riaperto il match. L'Inter sembra già una squadra nonostante sia solo fine luglio e mancano ancora alcuni innesti dal mercato. Buonissime indicazione da parte di Skriniar, Borja Valero, Joao Mario, Perisic, Gagliardini, Jovetic e Brozovic. La prossima amichevole dei nerazzurri sarà il 6 agosto, alle 20:30, contro gli spagnoli del Villarreal.

La cronaca

Nel primo tempo è l'Inter ad andare vicina al gol al secondo minuto con Candreva: bravo Courtois a sventare la minaccia. I nerazzurri giocano meglio nei primi 15 minuti anche se pian piano esce fuori il Chelsea che però non riesce ad impensierire seriamente Padelli. Il vero brivido a Padelli lo provoca Skriniar che con un retropassaggio suicida mette in difficoltà il proprio portiere. L'episodio che svolta la partita avviene al 45 quando Azpilicueta stende Jovetic. L'arbitro comanda il penalty per i nerazzurri con lo stesso montenegrino che si fa prima respingere la palla da Courtois e in seconda battuta la mette dentro per l'1-0 dell'Inter.

Nella ripresa è ancora l'Inter ad andare vicino al gol prima con Perisic e poi Jovetic: decisivo Courtois in entrambe le circostanze. Minuto 53 ecco il raddoppio dell'Inter con Perisic che in quattro tocchi arriva in porta e batte in diagonale il belga. Minuto 74' goffissima autorete di Kondogbia che da oltre 40 metri beffa il proprio portiere. Negli ultimi 15 minuti il Chelsea fa di tutto per provare a pareggiare ma l'Inter tiene bene l'onda d'urto. Finisce 2-1 per l'Inter contro il Chelsea a Singapore.

La statistica chiave

Le ripartenze letali sono state decisive per l'Inter in questa competizione e anche oggi contro il Chelsea gli uomini di Spalletti hanno interpretato bene la partita con tocchi veloci in verticale e compattezza tra i reparti.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Borja Valero: lo spagnolo è già leader del centrocampo nerazzurro. L'ex Fiorentina ha preso in mano le redini della squadra per intelligenza calcistica, qualità e anche quantità. Grande acquisto low cost per l'Inter da parte del 32enne.

Il peggiore

Alvaro Morata: l'ex Juventus e Real Madrid è ancora un corpo estraneo del Chelsea di Conte. Il 24enne spagnolo, però, dovrà integrarsi in fretta per giustificare l'investimento da oltre 80 milioni di euro fatto per portarlo a Stamford Bridge

Il tabellino

CHELSEA: 13 Courtois; 28 Azpilicueta (88' 31 Tomori), 30 David Luiz, 24 Cahill (88' 35 Clarke-Salter); 15 Moses (88' 40 Cuevas), 7 Kante (88' 36 Scott), 4 Fabregas (88' 39 Pasalic), 3 Alonso (54' 2 Rudiger); 22 Willian (65' 17 Musonda), 23 Batshuayi (88' 18 Remy), 9 Morata (65' 38 Boga). In panchina: 1 Caballero, 27 Christensen, 33 Bulka, 34 Baker, 37 Eduardo.

Allenatore: Antonio Conte

INTER: 27 Padelli; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda (71’ Murillo), 55 Nagatomo (71’ Ansaldi); 5 Gagliardini, 20 Borja Valero (76’ Valietti); 87 Candreva (58’ Kondogbia), 77 Brozovic (71’ Eder), 44 Perisic (71’ Gabigol); 8 Jovetic (58’ Joao Mario). A disposizione: 1 Handanovic, 46 Berni, 89 Pissardo, 7 Kondogbia, 10 Joao Mario, 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 23 Eder, 24 Murillo, 31 Valietti, 59 Emmers, 61 Vanhesuden, 63 Rivas, 96 Barbosa, 99 Pinamonti.



Allenatore: Luciano Spalletti

Reti: 46’ Jovetic (I), 53’ Perisic (I), 74’ Kondogbia aut (I)