L'Inter c'è: zampata di Jovetic su assist di Joao Mario e Lione ko

Buona la prima per l'Inter di Luciano Spalletti all'International Champions Cup. I nerazzurri hanno battuto per 1-0 il Lione di Bruno Genesio grazie al lampo di Stevan Jovetic, dopo una bella azione sulla destra di Joao Mario. Dopo un primo tempo un po' compassato, l'Inter è salita di tono nella ripresa con l'ingresso di Perisic, Jovetic e Kondogbia che hanno cambiato il volto alla squadra nerazzurra. Partita perfetta da parte della difesa dell'Inter che non ha praticamente concesso nulla al Lione che nella ripresa ha mostrato diverse lacune dal punto di vista tattico e fisico. Giovedì 27 luglio, i ragazzi di Spalletti se la vedranno contro il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti nella seconda giornata dell'International Champions Cup. Questa partita sarà un test probante per elevare il livello visto che di fronte ci saranno i campioni di Germania in carica.

La cronaca

Nel primo tempo la prima occasione da rete capita sui piedi di Traoré che calcia di sinistro dopo aver ricevuto un assist al bacio da Depay: palla alta. Al 23’ Darder vede Handanovic fuori dai pali e prova il tiro: niente da fare per il Lione. Al 26’ è Gagliardini a svettare di testa su assist di Candreva: palla debole tra le braccia di Lopes. Minuto 43 ci prova ancora Gagliardini di sinistro: para Lopes. Minuto 46’ tiro di Eder: blocca a terra il numero del Lione.

Nella ripresa Mendy va vicino al gol di sinistro ma la sua conclusione si spegne a lato. Al minuto 50 Kondogbia tenta il gol in acrobazia, mentre due minuti dopo è Jovetic ad andare vicino al gol del vantaggio con una gran serpentina, alla Neymar. Minuto 57', grandissimo assist di tacco di Jovetic per Gabigol che si fa ipnotizzare dal numero uno del Lione. Minuto '65, tiro di Depay: Padelli la mette in angolo. Minuto 74' gol dell'Inter con Jovetic che si riceve palla dalla destra da Joao Mario e fulmina Gorgelin. Minuto 89' Jovetic prova un cucchiaio: il numero uno francese blocca senza problemi.

La statistica chiave

I cambi hanno fatto la differenza. Gl ingressi di Gabigol e Kondogbia ma soprattutto di Perisic e uno Jovetic ispiratissimo hanno dato vigore, velocità e qualità all'attacco nerazzurro che ha prodotto diverse azioni da rete dopo l'abulia di occasioni nel primo tempo.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Stevan Jovetic: l'attaccante montenegrino si dimostra ancora una volta croce e delizia per gli allenatori. Il talento è immenso e la classa è cristallina, peccato ch giochi sempre a corrente alterna. Nei 45 minuti giocati oggi, però, oltre al gol si è mosso bene dispensando assist ai compagni e mettendosi in mostra con belle giocate.

Il peggiore

Antonio Candreva: mette un solo cross degno di nota in 49 minuti giocati, troppo poco per un giocatore come lui che è combattuto se restare all'Inter o se andare da Conte al Chelsea. A Spalletti serve un giocatore motivato che faccia la differenza sull'out di destra.

Il tabellino

INTER: 1 Handanovic (46’Padelli) ; 33 D’Ambrosio, 24 Murillo (46’ Skriniar), 25 Miranda (67’ Ranocchia), 55 Nagatomo 46’( Valietti); 5 Gagliardini (46’ Kondogbia), 20 Borja Valero (67’ Brozovic); 87 Candreva (46’ Perisic), 10 Joao Mario (89’ Biabiany), 23 Eder (Gabigol); 99 Pinamonti (46’ Jovetic).



A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 89 Pissardo, 7 Kondogbia, 8 Jovetic, 11 Biabiany, 13 Ranocchia, 31 Valietti, 37 Skriniar, 44 Perisic, 59 Emmers, 61 Vanheusden, 63 Rivas, 77 Brozovic, 96 Barbosa.



Allenatore: Luciano Spalletti

LIONE: 1 Lopes (46’ Gorgelin), 4 Rafael (46’ Tete), 6 Marcelo (60’ Diakhaby), 9 Depay (68’ Mammana), 10 Traoré (50’ Maolida) 11 Diaz (46’ Gouiri), 14 Darder (60’ Grenier), 15 Morel, 18 Fekir (46’ Aouar), 20 Marcal (31’ Mendy- 60’ N’Koulou), 29 Tousart (60’Ferri)



A disposizione: 30 Gorgelin, 3 Nikoulou, 5 Diakhaby, 7 Grenier, 8 Aouar, 12 Ferri, 22 Mendy, 23 Tete, 24 Mammana, 27 Cornet, 43 Gouiri, 44 Maolida.



Allenatore: Bruno Genesio

Reti: 74' Jovetic (I)

Ammoniti: D’Ambrosio (I), Darder (L)