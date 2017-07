L'Inter è cinica contro il Bayern Monaco: Ancelotti perde ancora contro un'italiana

La cronaca

Il Bayern ha il possesso di palla fin dai primi minuti e al ‘6 minuto va al tiro con Ribery: Handanovic mette in angolo. All’8 però è l’Inter ad andare in vantaggio con Eder sul cross perfetto di Antonio Candreva. I tedeschi provano una sterile reazione ma non riescono a sfondare e al 30’ ecco il raddoppio dei nerazzurri ancora con Eder che questa volta approfitta dell’incertezza di Hummels e sfrutta alla grande un assist al bacio da parte di Perisic.

Nella ripresa il Bayern prova subito ad impensierire l'Inter

La statistica chiave

La compattezza è stata la caratteristica che ha permesso all'Inter di aver la meglio sul Bayern Monaco. Reparti corti, pressing alto e raddoppi costanti sono state le armi in più all'arco dei nerazzurri che in contropiede ha fatto male per ben due volte ai campioni di Germania

Il tweet da non perdere

Il migliore

Milan Skriniar- il centrale difensivo slovacco è stato praticamente perfetto e non ha mai sbagliato un intervento a cospetto di avversari del calibro di Coman, James Rodriguez, Mueller, Ribery e soprattutto Lewandowski. Forse l'Inter ha finalmente trovato il partner ideale di Joao Miranda

Il peggiore

Mats Hummels- il difensore ex Borussia Dortmund è mal posizionato in occasione del secondo gol dell'Inter di Eder e nel complesso non dà sicurezza al reparto. Il nazionale tedesco è parso molto svagato e ancora indietro di condizione. Eder è andato a nozze tra lui e il giovane Götze

La dichiarazione

Eder Citadin Martins- "Siamo davvero felici, il Bayern è sempre una grande squadra e ci stiamo preparando al meglio per la nuova stagione. Spalletti? Seguiamolo e faremo un grande campionato"

Il tabellino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich (68’ Hoffmann); Rafinha (46’ Friedl), Hummels (46’Javi Martinez), Götze, Alaba; Dorsch, Tolisso (46’ Renato Sanches); Coman, Rodriguez (46’ Mueller), Ribery (32’ Pantovic); Lewandowski (68’ Wintzheimer) A disposizione: Friedl, Hoffmann, Fruchtl, Martinez, Müller, Sanches, Pantovic, Wintzheimer. Allenatore: Ancelotti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (84’ Ansaldi), Miranda (84’ Murillo), Skriniar (’89 Ranocchia), Nagatomo (90’ Valietti); Borja Valero (66’ Brozovic), Kondogbia; Candreva (46’ Biabiany), Joao Mario (46’ Gagliardini), Perisic (84’ Pinamonti); Eder (50’ Gagibol). A disposizione: Padelli, Berni, Pissardo, Ansaldi, Murillo, Ranocchia, Valietti, Vanheusden, Gagliardini, Emmers, Brozovic, Pinamonti, Biabiany, Rivas, Jovetic. Allenatore: Spalletti.

Reti: ‘8, ’30 Eder (I)

Ammoniti: Götze (B)